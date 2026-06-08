– Foto: Tobias Vater

Der FV Viktoria Wasseralfingen hat sich am letzten Spieltag hauchdünn die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg gesichert. Nach einer emotionalen Saison und einer ungewissen Zukunft im vergangenen Sommer triumphiert das Team und steigt direkt in die Bezirksliga auf.

Die Saison ist beendet, und die Entscheidung an der Tabellenspitze hätte kaum knapper ausfallen können. Mit 66 Punkten sicherte sich der FV Viktoria Wasseralfingen den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Nach 30 absolvierten Partien stehen für das Team 20 Siege, sechs Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 80:34 zu Buche. Der härteste Verfolger, der SV Pfahlheim, landete mit 65 Punkten (20 Siege, fünf Remis, fünf Niederlagen; 68:29 Tore) mit nur einem Zähler Rückstand auf dem zweiten Platz.

Nach dem feststehenden Erfolg fielen bei allen Beteiligten die Lasten der vergangenen Wochen ab, was in ausgiebigen Feierlichkeiten mündete. Der sportliche Leiter Semih Köksal gewährt gegenüber FuPa einen Einblick in die Gefühlswelt: „Wir haben sehr viel gefeiert, wie es immer dazu gehört, mit viel Freudentränen und sehr viel Bier. Schließlich erlebt man das nicht jeden Tag, so einen Erfolg. Das haben sich alle Beteiligten verdient.“

Vom ungewissen Kaltstart zum sportlichen Sommermärchen

Dabei gab es vor gut einem Jahr noch gänzlich andere Vorzeichen, da der Verein nach einer bitteren Niederlage im Vorjahr einen kompletten Neustart wagen musste. „Nach der Neugründung im vergangenen Sommer standen wir vor einer ungewissen Zukunft. Jeder fragte sich tatsächlich: Wird dieser Kaltstart gelingen? Hat die Mannschaft die Niederlage im Relegationsendspiel verdaut? Wir hatten nicht wirklich ein Saisonziel, wir wollten eigentlich nur einen ordentlichen Neubeginn. Dass es so endet, ist natürlich toll“, blickt Semih Köksal auf die schwierige Ausgangslage zurück.

Die drei tragenden Säulen des Wasseralfinger Erfolgs

Dass dieser Neubeginn direkt mit dem Meistertitel endete, verdankt der Verein laut dem sportlichen Leiter dem perfekten Zusammenspiel von Team, Umfeld und Funktionären. Semih Köksal hebt die beteiligten Gruppen hervor: „Eine Mannschaft, die alles opferte – das, was diese Mannschaft geleistet hat, sprengt jeden Rahmen. Fans, die bei Wind und Wetter, bei Siegen sowie auch bei Niederlagen hinter der Mannschaft gestanden sind, und die Vorstandschaft, die eine immense Arbeit im Hintergrund geleistet hat. Das sind die drei Säulen des Erfolges.“

Ein homogenes Teamgefüge mit ausgeprägtem gegenseitigen Respekt

Neben den äußeren Rahmenbedingungen überzeugte die Meistermannschaft vor allem durch ihren internen Zusammenhalt und eine funktionierende Hierarchie auf dem Platz. Als größte Stärke der Mannschaft betitelt Semih Köksal: „Die gute Mischung aus Jung und Alt. Es sind nicht nur gute, talentierte Spieler, es ist wirklich ein Team, das sich gegenseitig respektiert und sich gegenseitig den Einsatz gönnt!“

Spontane Planungen für die anstehende Abschlussfahrt

Aufgrund des bis zum Schluss packenden Meisterrennens gegen den direkten Konkurrenten mussten die Planungen für den gemeinsamen Saisonausklang vorerst hintenangestellt werden. „Abschlussfahrt war etwas schwierig zu planen, da wir es noch sehr spannend gemacht haben und die Jungs das vom Aufstieg abhängig gemacht haben. Aber ich denke, da wird noch was passieren“, erklärt Semih Köksal den aktuellen Stand der Dinge.