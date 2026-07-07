Mit viel Erfahrung zum Kreisliga-Aufsteiger: "Ein ganz neues Level"

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Mit der souveränen Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und dem Erfolg im Kreisklassenpokal konnte der ESV Lokomotive Güsten in der abgelaufenen Saison groß auftrumpfen. Auch im Sommer sorgt der Kreisliga-Aufsteiger aus dem Salzlandkreis für Aufsehen.

Mit Matthias Lieder wechselt ein sehr erfahrener Mittelfeldspieler zu den Eisenbahnern. In der abgelaufenen Saison lief der Routinier noch 20 Mal für den SV 09 Staßfurt in der LOTTO-Landesliga Nord auf und erzielte dabei sieben Treffer. Insgesamt stehen mehr als 250 Einsätze von der Landesklasse bis zur Verbandsliga in der Vita des 38-Jährigen. Zum Spielerprofil:

"Der SV 09 Staßfurt war fast mein ganzes Leben mein sportliches Zuhause. Ich bin dankbar für die vielen Erinnerungen, Erlebnisse, Freundschaften und gemeinsamen Erfolge, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Mit fast 39 Jahren habe ich für mich entschieden, etwas ruhiger zu treten und den Fußball wieder ein Stück weit anders zu genießen", sagt Lieder in der Vereinsvorstellung über seinen Wechsel nach Güsten.

Der ESV Lokomotive Güsten und das Gefühl, das etwas entsteht

Der ESV habe ihn "sofort an meine ersten Jahre im Männerbereich in Rathmannsdorf erinnert", erklärt Lieder: "Man spürt die Begeisterung im Umfeld, die Unterstützung der Zuschauer, das familiäre Miteinander und die Leidenschaft, mit der hier gearbeitet wird. Die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren ist beeindruckend. Meisterschaft, Aufstieg und Pokalsieg sind der verdiente Lohn dafür. Noch wichtiger ist aber das Gefühl, dass hier etwas entsteht und gemeinsam etwas aufgebaut wird."