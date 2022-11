Mit viel Aufwand in die nächste Runde!

An diesem Wochenende war alles ungewohnt: aufgrund des Totensonntags fand kein Meisterschaftsspiel statt, stattdessen hatte der FVM die erste Runde im Ford FVM Pokal geplant. Nach der Auslosung Anfang November ging es dann am letzten Samstag zum SC Blau-Weiß Köln. Anstoß war um 15:00 Uhr.

Nach der unnötigen Niederlage am letzten Spieltag hatten die Merler Mädels einiges wiedergutzumachen. Klar war aber, dass es kein Spaziergang werden sollte und grundsätzlich schreibt der Pokal immer seine eigene Geschichte.

So begannen auch die ersten Minuten. Blau-Weiß zündete ein Feuerwerk, beherrschte die Anfangsminuten und war spritziger auf den Beinen. In der 6. Minute in waren die Merler sehr ungeordnet und die schnelle Blau-Weiß Spielerin Hannah Rhein versenkte den Ball im Merler Kasten zum 1:0.

Merl kam ab diesem Zeitpunkt aber besser ins Spiel und fing an, durch viele Passstafetten den Gegner ans Laufen zu bringen. So entstanden Lücken für die eigenen Torschüsse und in der 19 Minute konnte Anna-Lena Leipelt folgerichtig zum 1:1 ausgleichen. Damit war der Knoten geplatzt und es war wieder ein offenes Spiel. Merl machte weiter Druck und kam immer wieder vor das Blau-Weiße Tor. In Minute 29 wurde es hektisch vor dem Kölner Tor. Der Ball wurde bei einem Klärungsversuch nach außen geschlagen, Kiki Schmitz setzte nach, nahm sich ein Herz und schoss die Kugel aufs Tor. Im ersten Augenblick sah es so aus, als hätte die Torhüterin den Ball sicher, doch dann landete dieser doch, aus Sicht der Torhüterin sehr unglücklich, im Tor. 1:2 für Merl. Doch diesmal berappelten sich die Blau-Weißen sehr schnell und nutzen nur drei Minuten später wieder eine Unordnung der Merler, die wieder Hannah Rhein zum 2:2 bestrafte! Bis zur Halbzeit versuchten die Merler Mädels die Führung zurückzuholen, doch der Ball wollte den Weg ins Tor nicht mehr finden.

Die Merler starteten konzentrierter in die 2. Halbzeit, dominierten über weite Strecken die Partie, doch verpassten zwingende Torchancen zu kreieren und somit frühzeitig das Spiel zu entscheiden. Blau-Weiß kämpfte und wehrte sich mit aller Macht, sodass es nach der regulären Spielzeit 2:2 stand.

In der Verlängerung schwanden bei den Kölner Mädels mehr und mehr die Kräfte, Merl drängte weiter auf das Führungstor.