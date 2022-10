Mit Video: SC Schiefbahn siegt am Donnerstag 3:2 gegen Kleinenbroich Bezirksliga, Gruppe 3: Direkte Antwort auf den Ausgleich bringt den Gastgebern den Sieg.

Der SC Schiefbahn hat am Donnerstagabend zum Auftakt des 12. Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 3 mit 3:2 gegen Teutonia Kleinenbroich gewonnen und sich damit zumindest bis zur Fortsetzung des Spieltags auf den achten Platz der Tabelle verbessert. Wäre das Spiel andersherum ausgegangen, hätten die Kleinenbroicher die Abstiegszone verlassen und wären bis auf einen Zähler an die SC-Kicker herangerückt.

Als dann so etwa eine halbe Stunde gespielt war, begann das Spiel ein wenig zu kippen. Schon nach 34 Minuten forderten die Kleinenbroicher einen Handelfmeter, den sie dann drei Minuten später bekamen. Diesen verwandelte Nelson Nwachukwu sicher zum Ausgleich. Und der Umschwung blieb dem Spiel erhalten, die Teams agierten forthin zumindest auf Augenhöhe. Ärgerlich war dann in der 70. Minute aus Sicht der Gäste, dass die Schiefbahner eine kurze Drangphase mit dem 2:1 abschlossen - durch Routinier Kevin Dauser, der zur Pause gekommen war.

Schon in der Frühphase der Partie hatten die Schiefbahner das Spiel dabei für sich entscheiden können, hätte es doch nach einer halben Stunde gut und gerne 3:0 stehen können. Allerdings gelang der Mannschaft von Trainer Daniel Klinger durch Ken Meyer in der 20. Minute nur ein Treffer.

Die Kleinenbroicher gaben sich aber nicht auf, und wurden dafür auch in der 84. Minute belohnt. Wieder war es Nwachukwu, der den Spielstand ausglich. Eigentlich sagte die ganze emotionale Lage des Spiels, dass nun eher alles für die Gäste um Christian Cichon sprach, der erst im Sommer nach vielen Jahren zu seinem Ausbildungsverein nach Kleinenbroich zurückgekehrt war. Doch es kam anders. Denn vielmehr waren es nur zwei Minuten später die Gastgeber, denen das Siegtor gelang. Diesmal kam Dauser auf der rechten Außenbahn an den Ball und flankte in die Mitte, wo dann Chris Roth den Ball ins eigene Tor ablenkte. Von diesem Schlag erholten sich die Kleinenbroicher dann nicht mehr. Auf die gesamte Spielzeit gesehen war der Erfolg verdient, in der Schlussphase jedoch äußerst unglücklich.

SC Schiefbahn – Teutonia Kleinenbroich 3:2

SC Schiefbahn: Felix Gerdts, Erik Weber, Jan-Hendrik Mettmann (85. Simon Klute), Daniel Klinger, Christoph Lankes, Leon Lindmüller, Sebastian Spennes-Kleutges, Simon Vieten (78. Liam Nicholls), Noah Sobiech (90. Ryoma Ikeya), Ken Meyer (63. Safer Erdogan), Stefan Galster (46. Kevin Dauser) - Trainer: Daniel Klinger

Teutonia Kleinenbroich: Leon Vosen, Jan Martin (70. Sezer Akkus), Christopher Roth, Christian Cichon, Patrick Wasser, Daniel Müller, Nelson Nwachukwu, Nicolas Grewe, Steffen Schilke (89. Maximilian Zaleski), Eric Roeber (79. Dimitros Zafiriou), Dominik Klouth - Trainer: Peter Vieten

Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 96

Tore: 1:0 Ken Meyer (20.), 1:1 Nelson Nwachukwu (37. Handelfmeter), 2:1 Kevin Dauser (70.), 2:2 Nelson Nwachukwu (84.), 3:2 Christopher Roth (86. Eigentor).