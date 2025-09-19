Mit Video-Analyse: TSV Aßling blickt auf Großkaro-Spiel

Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Kiefersfelden geht es für die Mannen von Laszlo Ziegler gegen Großkaro um Wiedergutmachung.

Aßling – So ganz ist sie noch nicht raus aus den Aßlinger Köpfen, die knappe 0:1-Pleite gegen Kiefersfelden. Vor allen Dingen wegen der Vielzahl an vergebenen Chancen. Dass mehr drin war gegen den Spitzenreiter, wollten sich Coach Laszlo Ziegler und seine Kreisklasse-Kicker im Rahmen einer Video-Analyse anschauen, die mittlerweile auf dem technik-affinen Büchsenberg möglich ist.

Erkenntnisse fürs nächste Spiel verspricht sich davon auch Abteilungsleiter (und Spieler) Florian Knoblich. Eines weiß er aber auch ohne visuelle Unterstützung: „Nach Großkaro fahren wir gerne.“ Zumal man sich noch aus A-Klassen-Zeiten gut kenne. „Das ist ein Gegner, auf den man sich freut“, so Knoblich. „Wir kennen den Platz, der relativ eng ist, so wie unserer. Das liegt uns.“ Großkaro sei eine noch „junge Mannschaft, die sich erst noch finden muss“. Keine schlechte Voraussetzung, um den dritten Dreier zu landen.

Allerdings klebe wieder einmal das Verletzungspech an den Aßlinger Stiefeln. Max Kling fällt aus, hinter den Einsätzen von Lukas Hupfauer, Max Heininger, Marinus Huber und wohl auch Kevin Jaworski stehen Fragezeichen. Aber mit mehr Effektivität hoffen Knoblich und Kollegen, auswärts zu punkten.