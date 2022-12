Mit Verzögerung zum Heimsieg

Am Samstagabend trafen sich die Herren vom SV Vorst und der DJK/VfL Giesenkirchen zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Gruppe 3. Mit Sicherheit hatten sich beide Teams für die Hinrunde mehr versprochen. Der SV Vorst belegt aktuell einen Platz im Mittelfeld während sich die Gäste aus Giesenkirchen im Abstiegskamp befinden. Das Spiel begann mit 30 minütiger Verspätung, da der angesetzte Schiedsrichter nicht erschienen war. Überpünktlich war an diesem Abend der Nikolaus, der die Jugend des SV Vorst aufsuchte. Anschließend liefen die E und F Jugend Spieler unter Beifall der Zuschauer mit den Herren ein, wie in der Bundesliga :-) Tolle Aktion.

Die Mannschaft vom SV Vorst war geschwächt angetreten. Fast eine komplette Elf war erkrankt oder verletzt ausgefallen. Glücklicherweise waren vier Spieler der 2. Mannschaft sowie zwei Spieler der Ü32 bereit auszuhelfen. Das Spiel war eher zerfahren. Viel lief auf beiden Seiten nicht zusammen. Aber die Einstellung stimmte und jeder Fehler wurde durch Einsatzbereitschaft abgelaufen und kompensiert. Nach einer Ecke brachte Tolunay Eyuepoglu den SV Vorst mit einem Distanzschuss mit 1:0 in Führung. (25. min) Die Gäste glichen aber wenige Minuten durch Danny Scardina zum 1:1 aus. (30. min) Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. In der 60 min. dribbelte Kapitän Aslan Murat in den Strafraum und traf sehenswert zum 2:1 für Vorst. Am Ende schien es, als hätte der SV Vorst etwas mehr Luft und Kraft in den Beinen und so gelang Leonard Hinskes das wichtige 3:1 in der 85 min. Trotz 7 minütiger Verlängerung blieb es bei diesem Ergebnis. Vorst festigt somit seinen Mittelfeldplatz während die Gäste sich weiterhin im Abstiegskampf befinden. Für Vorst geht es nun zum Spietzenreiter nach Dilkrath während die Gäste den SC Waldniel empfangen.