Mit Verstärkung: Vilzing peilt zweiten Heimsieg an

Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem Duell mit den Aubstädtern: "In Augsburg war die Leistung ordentlich bis gut. Im letzten Drittel waren wir etwas zu ungenau, um drei Zähler mit nach Hause nehmen zu können. Das 1:1 war unterm Strich leistungsgerecht. Mit Aubstadt kommt nun ein Gegner, der zuletzt mit dem 1:0-Heimsieg im Derby gegen den Titelkandidaten Würzburger Kickers hat aufhorchen lassen. Der TSV wird also mit viel Selbstvertrauen zu uns kommen. Sie spielen bisher eine sehr solide Runde. Eine kompakte Mannschaft, die vom Teamgeist lebt und über ein sehr gutes Umschaltspiel verfügt. Wir werden einen guten Tag brauchen, um sie zu schlagen. Das Ziel ist aber ganz klar: Wir wollen zuhause drei Punkte holen."Personalien DJK Vilzing: Neuzugang Martin Mihaylov wird im Kader mit dabei sein, ob er gleich sein Debüt feiern wird können, das wird sich zeigen. "Ein guter Junge, der noch viel Entwicklungspotential hat", lobt Kirschbaum. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Nik Leipold. Der 21-Jährige musste sich zuletzt mit einer eitrigen Mandelentzündung herumschlagen und konnte nicht trainieren. Josef Gottmeier ist nach seiner gelb-roten Karte in Augsburg gesperrt. Außen vor sind die langzeitverletzten Markus Ziereis, der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feierte, und Martin Tiefenbrunner.

Das sagt Aubstadts Coach Claudiu Bozesan: "Nach dem Derbysieg gegen die Kickers und dem Pokalerfolg in Neudrossenfeld treten wir mit viel Selbstvertrauen die weite Fahrt nach Vilzing an. Wir stellen uns auf ein ganz intensives und schwieriges Spiel ein. Vilzing musste bislang schon gegen Unterhaching, die Kickers und Burghausen ran, allesamt Titelkandidaten. Wir lassen uns also auf keinen Fall von der bisherigen Ausbeute blenden und wissen, was uns dort erwartet."



Personalien TSV Aubstadt: Nach dem harten Pokalfight am Dienstag in Neudrossenfeld (2:1) beklagen die Gäste einige angeschlagene Spieler. Definitiv ausfallen wird Keeper Julian Brätz, der in Neudrossenfeld auf der Trage vom Platz gebracht werden musste. "Julian hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, aber zum Glück ist nichts gebrochen. Er durfte das Krankenhaus auch schon wieder verlassen", gibt Bozesan Entwarnung.