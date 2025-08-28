Mit Verstärkung: Vilzing peilt zweiten Heimsieg an

Die DJK Vilzing hat kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Oberpfälzer Regionalligist hat auf die Verletzungsmisere reagiert und Martin Mihaylov verpflichtet (hier geht's zur Transfernews). Frisch verstärkt gehen die Schwarzgelben die kommende Aufgabe in der Regionalliga Bayern an. Und die heißt am Freitagabend TSV Aubstadt. Die Unterfranken konnten bislang in fünf Partien ordentliche acht Punkte einsammeln - doppelt so viele wie die DJK - und belegen derzeit in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle Rang acht. Anstoß im Manfred-Zollner-Stadion ist am Freitagabend um 18:30 Uhr.
Das sagt Aubstadts Coach Claudiu Bozesan: "Nach dem Derbysieg gegen die Kickers und dem Pokalerfolg in Neudrossenfeld treten wir mit viel Selbstvertrauen die weite Fahrt nach Vilzing an. Wir stellen uns auf ein ganz intensives und schwieriges Spiel ein. Vilzing musste bislang schon gegen Unterhaching, die Kickers und Burghausen ran, allesamt Titelkandidaten. Wir lassen uns also auf keinen Fall von der bisherigen Ausbeute blenden und wissen, was uns dort erwartet."
Personalien TSV Aubstadt: Nach dem harten Pokalfight am Dienstag in Neudrossenfeld (2:1) beklagen die Gäste einige angeschlagene Spieler. Definitiv ausfallen wird Keeper Julian Brätz, der in Neudrossenfeld auf der Trage vom Platz gebracht werden musste. "Julian hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, aber zum Glück ist nichts gebrochen. Er durfte das Krankenhaus auch schon wieder verlassen", gibt Bozesan Entwarnung.