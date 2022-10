Mit vergebener "Monsterchance" zum torlosen Remis im Kellerduell 14. Spieltag in der Bayernliga-Süd mit einer Freitagspartie: VfB Hallbergmoos-Goldach und Rosenheim bilden weiter das Schlusslicht

"Fußballerisch haben wir heute nur sehr wenig Lösungen gefunden", sagt ein enttäuschter Matthias Strohmaier, Spielertrainer beim VfB Hallbergmoos-Goldach, nach der torlosen Partie im Kellerduell gegen den TSV 1860 Rosenheim. Die Gäste hatten ihre Gelegenheiten, doch auch diese hatten sie - genauso wie die Heimelf- nicht nutzen können.

Von dem her war dies ein Spiel zweier Mannschaften, die wohl nicht zu unrecht am Ende der Tabelle der Bayernliga-Süd stehen. "Wir hatten Einschussmöglichkeiten, wo wahrscheinlich andere Teams zwei bis drei Tore machen. Irgendwann endet dann so eine Begegnung mit 0:0 - und das fairerweise gesagt sogar gerecht."