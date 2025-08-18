Mit Vereinslegende Martin Mayer – Deisenhofen II holt Remis

– Foto: Dieter Metzler

Im Duell mit dem SV Untermenzing holte die Zweitvertretung des FC Deisenhofen einen Punkt.

In einer spannenden Bezirksliga-Partie trennten sich der SV Untermenzing und die U23 des FC Deisenhofen mit einem 3:3 (0:2), bei dem für die Blauhemden einerseits mehr drin gewesen wäre, andererseits verwies ihr Trainer Andreas Budell auf die Qualität des Gegners und die eigene Personalsituation: „An sich ist das 3:3 in Ordnung. Untermenzing hat teilweise sehr viel Druck gemacht und wir hatten nur drei Spieler auf der Bank.“ Maxi Mayer in der Startelf

Budell musste sein Team tatsächlich kräftig umbauen: Kapitän Josip Cosic meldete sich kurzfristig krank, dafür standen Rekonvaleszent Niklas Sagner und der eigentlich im Ruhestand befindliche Maximilian Mayer in der Startelf. Der brachte den FCD nach einer Ecke auch früh in Front (9.), Sagner sorgte nach einer schönen Seitenverlagerung für das 0:2 (20.). „Wir waren bis dahin gut im Spiel, aber danach gewann Untermenzing immer wieder früh die Bälle“, so Budell. Die Hausherren spielten ihre Chancen allerdings nicht gut zu Ende, auch FCD-Keeper Bastian Amann hielt stark.