Mit Verbandsliga-Erfahrung in die Kreisliga: „Zusätzliche Stabilität“

Im blau-gelben Dress hat Franz Heise schon reichlich Verbandsliga-Erfahrung gesammelt. Fast 100 Einsätze verbuchte er für den Haldensleber SC in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse. Die Farben bleiben bei seinem neuen Verein gleich, die Liga ist jedoch eine ganz andere.

Heise hat sich im Winter dem SV Eintracht Blau-Gelb Peißen in der Kreisliga Salzlandkreis angeschlossen. Gegen den SSV Eintracht Winningen-Reinstedt (3:3) und im Salzandpokal-Halbfinale gegen Landesklasse-Vertreter SV Plötzkau (0:1) kam Heise bereits zum Einsatz.

„Mit großer Freude“ dürfe man den 22-Jährigen als Neuzugang begrüßen, schrieb der Verein auf seinen Kanälen zur Vorstellung. Heise werde „unsere Defensive verstärken“, teilte der Kreisligist mit. Trotz seines jungen Alters bringe der Innenverteidiger „wertvolle Erfahrung aus der Verbandsliga“ mit. Seine Jugendausbildung genoss Heise im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg.