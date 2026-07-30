Mit Verbandsliga-Erfahrung in die Kreisliga: "Jede Menge Qualität" Kreisliga Mansfeld-Südharz +++ Vom SV Eintracht Emseloh wechselt Florent Citaku zur BuSG Aufbau Eisleben von Kevin Gehring · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Florent Citaku (r.) - bis zum Sommer beim SV Eintracht Emseloh in der Verbandsliga - ist einer von fünf bisher vorgestellten Neuzugängen bei der BuSG Aufbau Eisleben. – Foto: Verein

In den vergangenen Jahren hat Florent Citaku seine Erfahrungen in den höchsten Spielklassen von Sachsen-Anhalt gesammelt. Für den SV Eintracht Emseloh lief der Routinier in der abgelaufenen Spielzeit 21 Mal in der Verbandsliga auf. Künftig wird der 33-Jährige das Trikot eines Kreisligisten tragen.

Als einer von bisher fünf Neuzugängen wurde Citaku bei der BuSG Aufbau Eisleben aus der Kreisliga Mansfeld-Südharz vorgestellt. "Mit seiner Erfahrung aus der Landesliga und sogar der Verbandsliga bringt er jede Menge Qualität und Erfahrung in unsere Mannschaft", schrieb der Club über den Mittelfeldspieler, der über ein Jahrzehnt für die Emseloher aufgelaufen war. Zum Spielerprofil: >> Florent Citaku

Neben Citaku hat sich die BuSG Aufbau weitere Routiniers gesichert. Vom Landesklasse-Aufsteiger SV Eintracht Kreisfeld schloss sich Mahmoud Siepan dem Kreisligisten an. Der 40-Jährige bringt viel Erfahrung - unter anderem aus der Kreisoberliga und der Landesklasse - mit nach Eisleben. Erfahren ist auch Denis Catovic. Der 35-Jährige ging in den vergangenen Jahren erfolgreich für die SG Wolferode/Siebigerode auf Torejagd. Nach 16 Treffern in der abgelaufenen Kreisklasse-Saison geht Catovic nun den Schritt in die Kreisliga. Zu den Spielerprofilen: >> Mahmoud Siepan