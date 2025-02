"Mit Uwe Niebusch haben wir einen absoluten Glücksgriff gelandet"

"Mit Uwe haben wir als Verein einen absoluten Glücksgriff gelandet. Er ist mit 110% dabei und legt großen Wert auf den Zusammenhalt und hat gerade die Jugend im Blick, sodass langfristig was entstehen kann. Ich kenne keinen Trainer, der die Liga besser kennt und so viele Spiele anschaut, um uns auf die Gegner einzustellen.



Zudem hat er noch den ein oder anderen Spieler mitgebracht, der uns sportlich sofort helfen konnte. An dieser Stelle darf man aber auch unseren Co-Trainer Lukas Kaschade nicht vergessen, der mit nicht weniger Engagement dabei ist."

Ihr seid in die Kreisliga aufgestiegen und habt zur Winterpause realistische Chancen auf den zweiten Aufstieg in Folge. Kannst Du Dir vorstellen nächste Saison mit RW Sutthausen in der Bezirksliga zu spielen und in welchem Bereich müsstet ihr Euch dafür noch verbessern?