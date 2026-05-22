„Mit unseren Fans im Rücken wollen wir den Pokal holen“

– Foto: Stuttgarter Kickers

An diesem Samstag steigt um 15:30 Uhr für die Stuttgarter Kickers das große Finale im DB Regio-wfv-Pokal gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Einer, der in dieser Saison immer wieder wichtige Akzente gesetzt hat, ist David Tomić. Mit Toren, Vorlagen und seinem spektakulären Lupfer im Viertelfinale gegen Freiberg spielte sich der Offensivspieler immer wieder in den Mittelpunkt. Vor dem Endspiel spricht der 28-Jährige über Vorfreude, Selbstvertrauen und die besondere Bedeutung des Finals auf der Waldau.

David, wie groß ist die Vorfreude bei dir persönlich auf das Pokalfinale?

Die Vorfreude ist riesig. Ein Finale ist immer etwas Besonderes und genau für solche Tage arbeitet man die ganze Saison über. Das sind die Spiele, die man nie vergisst. Wir haben das Privileg, im eigenen Stadion vor unseren Fans zu spielen – das macht es umso schöner.

Was würde euch der wfv-Pokalsieg und der mögliche Einzug in den DFB-Pokal bedeuten?

Für uns als Mannschaft wäre das die Möglichkeit, die Saison wirklich positiv zu beenden. Der Einzug in den DFB-Pokal wäre natürlich etwas ganz Besonderes – für den Verein, die Fans und jeden einzelnen Spieler. Allzu viel Gedanken daran dürfen wir daran aber nicht verlieren. Der Fokus liegt voll und ganz auf dem Samstag.

Du hattest im bisherigen Pokalverlauf einige wichtige Momente – besonders natürlich deinen Lupfer gegen Freiberg. Wie blickst du auf deine bisherige Pokalsaison zurück?

Ich finde, wir sind insgesamt souverän bis ins Finale marschiert. Gerade zum Auftakt zweimal auswärts in Göppingen und Aalen 2:0 zu gewinnen, war echt solide. Das Spiel gegen Freiberg war natürlich mein persönliches Highlight. Es hat mich sehr gefreut, in die Auswahl zum Tor des Monats zu kommen. Vor allem, dass ich auf dem zweiten Platz gelandet bin, zeigt, wie sehr uns die Fans unterstützen und wie groß der Zuspruch für die Kickers ist.

Du hast auch im letzten Ligaspiel gegen Großaspach getroffen und bist aktuell richtig gut in Form. Gibt dir das zusätzlich Selbstvertrauen fürs Finale?

Jedes Tor, jede Vorlage und jeder Sieg stärkt natürlich das Selbstvertrauen. Dadurch, dass ich inzwischen etwas weiter vorne spiele, kann ich mehr Einfluss auf Offensivaktionen nehmen und dadurch auch torgefährlicher sein.

Was macht Großaspach als Gegner so gefährlich?

Sie sind eine eingespielte Mannschaft mit großen Qualitäten in der Offensive. Sie haben über die ganze Saison konstant gute Leistungen gezeigt und sind nicht umsonst Meister geworden. Trotzdem sind wir überzeugt davon, dass wir sie schlagen können, wenn wir alles auf dem Platz lassen.

Wie würdest du die Stimmung aktuell in der Mannschaft beschreiben?

Sehr gut. Wir haben uns über die letzten Ligaspiele nochmal zusätzlich Selbstvertrauen geholt und sind bereit für das Finale.

Das findet im GAZi-Stadion auf der Waldau statt und es werden viele Kickers-Fans erwartet. Schon über 6.500 Karten sind verkauft. Wie besonders ist das für euch?

Heimspiele sind für uns immer etwas Besonderes. Mit unseren Fans im Rücken bekommen wir unglaublich viel Unterstützung – das gibt uns nochmal extra Energie. Gerade wenn die Kulisse noch einmal größer ist als in der Liga. Und da ist der Support ja auch schon hervorragend.

Wie sehr kann euch die Unterstützung der Fans in so einem Finale zusätzlich pushen?

Wir haben die Saison zuhause auf Platz eins der Heimtabelle beendet. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles.

Was möchtest du den Kickers-Fans vor dem Finale mitgeben?

Die Mannschaft ist bereit und freut sich riesig auf das Spiel. Mit euch im Rücken und eurer Unterstützung wollen wir den Pokal holen!

Tickets gibt es noch im Stehplatzbereich. Der Block F3 wurde nun geöffnet! Hier geht es zum Ticketshop.