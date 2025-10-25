Neumann zeigt großen Respekt vor dem Gegner, gibt sich aber gleichzeitig selbstbewusst: „Für mich ist Hillerse eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, sehr offensivstark. Da geht es darum, Räume eng zu machen, gut zu verteidigen und viel zu laufen. Aber auch das können wir – das haben wir in dieser Saison schon bewiesen. Mit uns ist immer zu rechnen“, sagt der Wahrenholzer Coach.

Der VfL hat in dieser Spielzeit bereits mehrfach gezeigt, dass er auch gegen höher platzierte Teams bestehen kann. Mit fünf Siegen aus zehn Spielen und einem ausgeglichenen Torverhältnis präsentiert sich die Mannschaft solide, auch wenn die Konstanz zuletzt schwankte. Neumann weiß, dass gegen Hillerse alles passen muss: „Wir müssen auf 100 Prozent kommen, dann können wir da was mitnehmen. Ansonsten wird es wirklich schwer.“

Personell steht dem Trainer eine weitgehend eingespielte Formation zur Verfügung. „Philipp Greve wird ausfallen, dafür ist Tim Pieper wieder dabei. Bei Patrick Schön steht noch ein kleines Fragezeichen“, so Neumann. Der Wechsel auf den Hilferseer Kunstrasen ist für Wahrenholz eine Umstellung – das erste Spiel der Saison auf diesem Belag.

Der TSV Hillerse geht als Favorit in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Gastgeber stellen die zweitbeste Offensive der Liga und hat erst eine Niederlage hinnehmen müssen.

„Am Ende zählt die Leistung auf dem Platz“, betont Neumann. „Wenn wir unsere Bestleistung zeigen, können wir auch in Hillerse etwas mitnehmen.“ Ein Punktgewinn wäre für den VfL ein Achtungserfolg – und der Beweis, dass mit den Wahrenholzern im oberen Mittelfeld weiter zu rechnen ist.