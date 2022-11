Mit unbändiger Energie 1:2-Rückstand in der Nachspielzeit gedreht!

Wie sagte Co-Trainerlegende Hermann Gerland?: "Mit Watte gewinnst Du kein Spiel!". So entwickelt sich auf dem sonnigen Fußballcampus eine bis zum Finale Furioso in der Nachspielzeit heftig umkämpfte Partie. Die erste Gästechance durch SpVgg-Angreifer Gökhan Kaya vereitelt ASC-Torhüter Steven UlIrich mit einer für seine Qualitäten typischen Blitzabwehr (16.).

Auf der Gegenseite scheitert der neunfache ASC-Torschütze Kajally Njie am ebenfalls starken Ketscher Keeper Jannik Hauschild (26.). Kurz darauf nimmt Defensiv-Allrounder Philipp Knorn nach einem Eckball Maß und köpft knapp am langen Pfosten vorbei (30.). Die dickste ASC-Chance verschenkt der sonst so schusssichere Tarek Aliane (Foto: JW), als er allein auf das SpVgg-Tor zusteuert und deutlich verzieht (34.).

Nach einem Zweikampf mit dem foulenden SpVgg-Kapitän Dane Rosenberger zeigt Schiedsrichter Joshua Zanke dem Neuenheimer Kajally Njie wegen eines Revanche-Reflexes die rote Karte (36.). Der reuige "Sünder", der keiner Fliege was zuleide tut, ist danach untröstlich! Doch trotz Unterzahl und fehlender Achsenspieler wie Kapitän Levin Sandmann, Abwehrchef Dominik Räder und Regisseur Marcel Hofbauer geht das unbeirrt attackierende Team von Trainer Uli Brecht unmittelbar nach der Pause durch den eingewechselten Ralf Berger nach einem abgefälschten Schuss von Tarek Aliane in Führung (46.) - siehe Videopost auf ASC Facebook und Homepage!

