Mit Überzeugung aber ohne den Kapitän Es geht wieder los. Bereits am kommenden Samstag ist die kurze Vorbereitung für den FC An der Fahner Höhe Geschichte. Da steht nämlich das erste Punktspiel des Jahres gegen den VfL Halle an.

Das man mit dem VfL Halle direkt mal den Oberliga-Spitzenreiter herausfordert, darf durchaus als knackiger Start in Spieljahr begriffen werden. Ohnehin hat es die Rückrunde des Thüringer Oberligisten in sich. 20 Partien stehen auf dem Programm.

Auch wenn die Wintervorbereitung kürzer ausfallen musste als sonst, Coach Tobias Busse zeigt sich zufrieden mit den letzten Wochen. „Mit großer Überzeugung kann ich sagen, dass wir bereit sind und uns freuen. Klar war die kurze Vorbereitung eine Herausforderung aber die Jungs haben gut gearbeitet und ich bin sehr zufrieden. Wir haben auch zwei gute Tests gehabt“, sagt Busse und meint damit die Testspiele gegen den SV Arnstadt und am vergangenen Dienstag gegen die U19 des FC Rot-Weiß Erfurt. „Ich habe wirklich viele Erkenntnisse gesammelt. In beiden Spielen. Ich denke auch, da wurde schon der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams entfacht“, so der Coach, der bestätigt, dass es durchaus Spieler gab, denen es gelang, sich durch ihre Leistungen aufzudrängen.

Wie wichtig der Start in eine Runde sein kann, musste der FC An der Fahner Höhe selbst im Sommer erfahren. Das erste Saisonspiel gegen Wernigerode ging seinerzeit mit 0:4 richtig daneben und wirkte als Hypothek für die kommenden Spiele. „Im Sommer sind wir richtig schlecht gestartet. Gegen Wernigerode ging gar nichts. Da ist dann direkt ein bisschen Druck da, das kann man nicht wegreden. Und dieser Druck ist kein guter Begleiter. Erfolgserlebnisse können dich natürlich in tragen“, weiß Busse. Dass so ein Erfolgserlebnis beim Oberliga-Spitzenreiter Halle nicht mal so im Vorbeigehen gelingt, weiß man an der Fahner Höhen freilich auch. „Halle hat viel Erfahrung, gute Einzelspieler, viel Tempo und die gewisse Körperlichkeit. Sie versuchen den Ball zielstrebig in die gefährlichen Zonen zu bringen. Für uns wird es auch darum gehen, deren Stärken auszubremsen, dafür brauchen wir eine gewisse Intensität. Aber wir wollen sie auch ein bisschen überraschen, mit mutigem Fußball und offensiv präsent sein. Dass sie eine Topmannschaft der Oberliga sind, wissen wir“, so Tobias Busse zum Gegner.