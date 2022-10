Führungsspieler Yannick Konrad soll den SSV Medenbach nach dem Kalic-Abschied als Interimstrainer auf das Heimspiel gegen den TuSpo Beilstein einstellen. (© Lorenz Pietzsch)

Mit Übergangslösung gegen Beilstein Teaser KOL WEST: +++ Medenbach hat vor dem Spiel gegen Beilstein einen Interimstrainer in den eigenen Reihen gefunden. Ein Topspiel steht für Dietzhölztal in Büblingshausen an +++

DILLENBURG - In der Fußball-Kreisoberliga West steht der SSV Medenbach vor Spiel eins nach dem Kalic-Abschied: Der TuSpo Beilstein ist zu Gast. Heimspiele vor der Brust haben auch der SSV Sechshelden (gegen Türk Ata/Türkgücü) und der VfL Fellerdilln (gegen Werdorf), während die SG Dietzhölztal auswärts Primus Büblingshausen auf den Zahn fühlen will, der SSV Frohnhausen nach Naunheim reist und die SSG Breitscheid in Aßlar bestehen will.