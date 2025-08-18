Starke Vorbereitung, Bruder! Poings Thomas de Prato (Nr. 23) und Spielertrainer Stefan de Prato. – Foto: SRO

Mit U23 und dritter Garnitur: TSV Poing schwelgt personell im Luxus Im Favoritenkreis etabliert Verlinkte Inhalte Kreisklasse 6 TSV Poing

Zum erweiterten Favoritenkreis ist der TSV Poing inzwischen in der Kreisklasse 6 zu zählen. In den vergangenen drei Jahren steigerten sich die Poinger über Rang neun auf acht und schließlich zum dritten Platz in der abgelaufenen Saison.

„Da haben wir vielleicht in der Rückrunde überperformt“, sieht Co-Trainer Florian Muck in der Nachbetrachtung, aber auch eine unzureichende Vorrunde. Einer durchwachsenen Hinserie ließ der TSV im Frühjahr 29 Punkte aus 13 Partien folgen und wäre damit beinahe noch auf den Relegationsrang gerückt. „Das Ziel ist auf alle Fälle, wieder unter die ersten Vier zu kommen“, zeigt sich Muck ambitioniert.

Diese Ziele sollen weiterhin unter Spielertrainer Stefan de Prato verfolgt werden, der sich in den bisherigen Testpartien schon wieder sehr treffsicher zeigte. Auch sein Bruder Thomas greift wieder an, zudem gesellte sich mit Ivan Sadric ein Landesliga-erfahrener Akteur aus Forstinning nach einer längeren Pause zu den Poingern. Ansonsten blieben große externe Verstärkungen aus. Im Gegensatz dazu wechselte fast eine komplette Mannschaft aus dem Poinger Jugend- in den Herrenbereich. Daher entschied sich die Abteilungsleitung für die Meldung einer dritten Herrenmannschaft. Die bisherige Zweite geht fortan als dritte Mannschaft in der C-Klasse auf Punktejagd, weiterhin angeleitet von Patrick Bannweg. Die nun vor allem aus den Juniorenakteuren bestehende U23 kickt in der B-Klasse 6, betreut durch das Trainerduo Matthias Schwarz und Maximilian von Schwarzer.