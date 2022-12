Mit Türkgücü? – Alper Kayabunar will als Chefcoach zurück in den Profibereich Nach Vertragsverlängerung bis 2025

Türkgücü-Coach Alper Kayabunar hat vergangene Woche seinen Vertrag verlängert. Im Amateurbereich will der 37-Jähriger aber nicht verweilen.

München – Seit Anfang dieser Saison ist Alper Kayabunar Cheftrainer beim Drittliga-Absteiger Türkgücü München. Nach 22 Spielen belegt er mit seiner neu zusammengestellten Truppe den fünften Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Unter anderem vor den Amateuren des FC Bayern München, die am Anfang der Saison noch als Top-Favorit auf den Aufstieg gehandelt wurden.

Vertragsverlängerung bis 2025 – Türkgücü München bindet Trainer Kayabunar langfristig

Als Belohnung wurde dem 37-Jährigen eine Vertragsverlängerung bis 2025 angeboten. Und die nahm er dankend an: „Für mich ist es hier top. Es ist mein Heimatverein und das Vertauen vom Verein, auch mit der Jugendarbeit zusammen, stimmt. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Es passt es einfach alles, das Drumherum und auch mit der Mannschaft“, so Kayabunar nach dem letzten Spiel des Jahres gegen den TSV Aubstadt.

Kayabunar bleibt damit seinem Herzensverein weiter treu. Sowohl als Spieler, als auch als Co-Trainer ist er schon seit elf Jahren für Türkgücü München tätig. Unter anderem auch beim Ausflug in die 3. Liga. Nach dem Zwangsabstieg und der Insolvenz übernahm er den angeschlagenen Verein in der Regionalliga als Cheftrainer.

Rückkehr in den Profibereich – Kayabunar will als Cheftrainer über die Regionalliga hinaus

Der Wiederaufstieg in die 3. Liga ist bei Türkgücü derzeit kein Ziel. Kayabunar hat die Rückkehr in den Profibereich allerdings nicht abgehakt. „Ich war selber im Profifußball. Hatte auch schon das Glück, in der 3. Liga als Cheftrainer vier Spiele lang arbeiten zu dürfen. Es wäre schon ein Traum, da wieder hinzukommen und dann auch dementsprechend die Scheine zu machen“, sagt der Cheftrainer von Türkgücü München. Für die A-Lizenz ist der Coach schon zugelassen. Die weiteren Trainer-Lizenzen sollen die nächsten Jahre dazukommen.