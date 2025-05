Mit Traumtor von Samuel Grundner Schon nach zehn Minuten stand's 3:0:

Das Spiel begann mit einem Traumtor in der dritten Minute von Samuel Grundner, der nach Zuspiel von Kapitän Asenbeck aus 18 Metern denn Ball sehenswert ins linke Kreuzeck bugsierte. Ein Klasse-Start für die Mannschaft von Coach Christoph Schmid.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Unterreit: Beim Kreisliga-Match aus dem Mittelfeld der Tabelle zwischen dem FC Grünthal (Foto) und den Gästen aus Söchtenau. Passend zum Festwochenende im Dorf …

Dann riss Söchtenau das Spiel mehr an sich. In der 31. Minute traf Stefan Köbinger mit dem Kopf nach einer Ecke unglücklich ins eigene Tor. Söchtenau witterte hier nochmal die Chance etwas Zählbares mitnehmen zu können. Dieses Gefühl hielt jedoch nur 60 Sekunden. Denn Maxi Pfenninger durchbrach die Viererkette der Gäste und bediente Samuel Grundner, der denn Ball zum 4:1 über die Linie drückte.

In der 10. Minute dann ein Doppelschlag. Zuerst chippte Maxi Pfenninger den Ball nach Zuspiel von Jonas Grundner über den Gästetorwart zum 2:0, danach wurde Brach Samuel Grundner auf die Grundlinie durch und bediente seinen Cousin Jonas, der aus elf Metern zentral zur vermeintlichen Vorentscheidung traf.

In der 39. Spielminute musste Philipp Asenbeck nach einem etwas härteren Einsteigen in einem von beiden Mannschaften sonst sehr fairen Spiel das Feldl für zehn Minuten verlassen.

Mit dem Halbzeitpfiff verkürzte Stefan Weinfurtner für den SVs auf 2:4, nachdem er eine Hereingabe von der linken Seite in die Maschen setzte.

Der FC musste dem hohen Tempo aus Durchgang eins Tribut zollen und war nicht mehr so frisch und aggressiv im Spiel. Die Gäste konnten dagegen zulegen und waren drauf und dran, den Anschluss zu erzielen. Bis zur 80. Minute wurden die Gäste durch Peter Linner und Marinus Weber mehrmals gefährlich, konnten die Chancen jedoch nicht nutzen. Dies sollte sich in der 82. Minute ändern. Marinus Weber schlenzte einen Freistoß sehenswert aus 18 Metern ins Kreuzeck. Die Spannung für die letzten gut 10 Minuten ar also auf jedenfall spürbar. Der FC konzentrierte sich nun ausschließlich aufs Verteidigen.

Wieder waren die Gäste hier spielbestimmend und haten durch Linner den Ausgleich auf dem Schlappen. Der Abschluss aus 6 Metern konnte jedoch geblockt werden. Eine Zeigerumrehung später lief Weinfurtner alleine Auf Keeper Asenbeck zu, entschied sich jedoch für das Zuspiel auf den Mitspieler, anstatt selbst abzuschließen. Der Pass konnte im letzten Moment von Fabian Mörwald abgefangen werden.

Ein Konter der Hausherren sollte die Entscheidung in diesem hochspannenden Spiel herbeibingen. Eine Flanke von Maxi Pfenninger konnte Niklas Schmid per Kopf mit seinem ersten Tor im Herrenbereich vollenden.

Danach war Schluss in Unterreit und die Heimelf konnte den 4 Sieg in den letzten 5 Spielen bejubeln.

Weiter geht’s für die Schmid-Elf am nächsten Samstag um 14 Uhr beim SV Schloßberg. Auch hier möchte man die aktuelle Form bestätigen und weitere drei Punkte als nun Fünftplatzierter gegen die Sechstplatzierten erbeuten.