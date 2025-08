Mit Tradition und Spielfreude in die Sommerferien gestartet

Das Wetter zeigte sich in diesem Jahr allerdings nicht von seiner verlässlichsten Seite: Am zweiten Tag musste das Camp am Vormittag kurzerhand in die Mackilohalle verlegt werden. Dort wurden die Trainingsstationen kurzerhand indoor durchgeführt – zur Freude der Trainer, denn vor allem die Technikübungen profitierten vom festen Hallenboden. Am Nachmittag zeigte sich dann doch noch die Sonne, sodass das abschließende Campturnier wie geplant draußen stattfinden konnte.

Ein großes Dankeschön gilt den engagierten Betreuern und Trainern: Jerome Gruber, Paul Ritz, Pius Behringer, David Edelmann, Luca Manzke, Christian Friesen, Moritz Hudelmaier und Hans Fuchs sorgten für eine rundum gelungene Durchführung. Besonders erfreulich: Auch diesmal waren wieder einige aktive Jugendspieler des Vereins als Trainer im Einsatz – ein tolles Zeichen für gelebte Vereinsgemeinschaft.

Für die erstklassige Verpflegung sorgte wie gewohnt das bewährte Team um Klaus und Franz Forstenhäusler, Klaus Müller, Manfred Miorin, Bernhard und Katharina Edelmann sowie Niklas Weiß – die unermüdlichen Allzweck-Ehrenamtlichen des 1. FC Stern Mögglingen. Ohne ihren Einsatz wäre dieses beliebte Ferienevent nicht möglich.