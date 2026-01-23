Kapitän & bester Torschütze: Robin-Lee Engler geht für Neustadt/Orla voran. – Foto: © Janine Volbert

Mit Titel, Toren und Tatendrang in die Rückrunde Mit dem Gewinn des Sparkassen-Cups in Schmölln ist der SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet.

Im Finale am letzten Freitag (16. Januar) in Schmölln setzten sich die Orlastädter mit 1:0 gegen den SV Rositz durch und unterstrichen damit frühzeitig ihren Anspruch, in der Rückrunde der Thüringenliga weiter eine gute Rolle spielen zu wollen. Der Turniersieg sorgt für zusätzliches Selbstvertrauen – gerade mit Blick auf eine Hinrunde, die Licht und Schatten bereithielt.

Solide Hinrunde - Klare Zielsetzung Nach der ersten Saisonhälfte belegt Blau-Weiß Neustadt/Orla mit 22 Punkten einen sechsten Tabellenplatz. Ein Ergebnis, das durchaus zufriedenstellt, zugleich aber Raum für mehr lässt. Besonders die Offensive der Walther-Elf gehörte wie in den Vorjahren zu den besten der Liga. Mit 32 erzielten Treffern rangieren die Orlastädter auf Platz vier der Offensivstatistik. Im heimischen Sportpark präsentierte sich die Mannschaft dabei besonders stark: 14 Punkte wurden vor eigenem Publikum eingefahren, während auswärts acht Zähler hinzukamen. Individuell ragten vor allem Robin-Lee Engler (7 Tore), Elia-Abraham Walther (6 Treffer) sowie Grimm Walther und Josia-Levi Walther (je 4 Tore) heraus. Trotz dieser positiven Zahlen verhinderten wiederkehrende Schwankungen eine noch bessere Platzierung. Genau dort setzt BW-Trainer Jürgen Walther in seiner Analyse an: „Die Ergebnis- und Leistungsschwankungen der Hinrunde dürfen uns nicht passieren. Dann sind wir auf einem guten Weg“, macht der Coach deutlich.

Die Ambitionen für die zweite Saisonhälfte sind klar formuliert. „Wir wollen in der Rückrunde noch Plätze nach oben klettern“, so Walther. Entscheidend sei dabei, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen und das vorhandene Potenzial regelmäßig abzurufen. Der Kader bleibt dabei unverändert: „Unser Kader bleibt so. Wir müssen leider die Langzeitverletzten Schwee und Badermann auffangen“, erklärt der Trainer. Winterfahrplan als Basis für den Feinschliff Der sportliche Rahmen für die Vorbereitung steht ebenfalls. Am 20. Januar war Trainingsauftakt an der Orla, anschließend sind fünf Testspiele geplant, die – sofern es die Witterung zulässt – im heimischen Sportpark stattfinden sollen. Den ersten echten Härtetest stellt das Duell mit Oberligist VfB Auerbach am 24.01. um 14:00 Uhr dar. Es folgen weitere Vergleiche unter anderem gegen den 1. Suhler SV 06, die BSG Chemie Kahla, den FC Blau-Weiß Leipzig sowie den FSV Grün-Weiß Stadtroda. Wichtig ist laut Walther dabei die richtige Dosierung der Belastung: "In der Vergangenheit haben wir immer Mittwoch und Samstag gespielt, das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Wir werden mehr trainieren, da ich den Eindruck hatte, das die Spieler 'überspielt' waren."