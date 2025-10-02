Mit Thrun zum Traum-Ergebnis

„So ein Ergebnis erwartet man nie. Wir wussten, dass wir eine gute Leistung abrufen können, aber dass es am Ende zweistellig wird, damit hätte keiner gerechnet. Da hat einfach alles gepasst“, so Thrun im Gespräch.

Der Projektleiter für Infrastrukturprojekte, der seine fußballerischen Wurzeln beim Tuspo Laudenbach hat, überzeugte dabei nicht nur mit Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, sondern auch mit Übersicht im Kombinationsspiel. „Natürlich freut man sich, wenn man persönlich zum Erfolg beitragen kann. Das Schöne ist: Wir haben als Team richtig gut kombiniert, da kommt man automatisch in die Situationen, Tore zu machen oder vorzulegen.“

Tabellarisch rangiert die SG Meißner derzeit im Mittelfeld, doch Thrun zeigt sich ehrgeizig: „Unser Ziel ist es, konstanter zu werden. Die Tabelle ist eng, da kann es schnell nach oben oder unten gehen. Wichtig ist, dass wir als Team zusammenbleiben und unsere Leistung steigern.“ Mit bislang zwölf Saisontoren weckt der Rechtsfuß zwar Aufmerksamkeit, doch über Vereinswechsel denkt er nicht nach: „Aktuell gibt es keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken. Ich habe hier meine Mannschaft, meine Freunde und ein Umfeld, in dem ich mich sehr wohlfühle.“

Am kommenden Spieltag wartet mit der SG Sontratal ein Gegner von ganz anderem Kaliber. „Das wird garantiert ein anderes Spiel. Sontratal hat nach ihrem Zusammenschluss eine große Qualität. Aber wenn wir an unsere Leistung anknüpfen können, ist vielleicht eine Überraschung möglich“, blickt Thrun voraus.

Damit bleibt der Bayern-Fan, der mit 1,85 Metern und 80 Kilogramm Statur klassische Stürmerqualitäten verkörpert, eine der prägenden Figuren seiner Mannschaft – und der Liga.