„Mit Theo Roelofsen begann die Erfolgsgeschichte in Sonsbeck" Trauer beim SV Sonsbeck: Erfolgstrainer Theo Roelofsen starb im Alter von 77 Jahren. von René Putjus · Heute, 08:30 Uhr

Theo Roelofsen starb im Alter von 77 Jahren – Foto: Verein

Diese Trainer-Verpflichtung erwies sich schnell als Glücksgriff. „Theo wusste genau, wie er mit den Spielern umgehen musste. Er war locker und sachlich. Ich habe schnell gemerkt, dass Theo gut bei der Mannschaft ankommt“, sagt Hans Hahn, damals Fußball-Obmann beim SV Sonsbeck. Unter Theo Roelofsen stiegen die Rot-Weißen erstmals in der Klubgeschichte in die Landesliga auf. Jetzt trauert der SVS um seinen Erfolgstrainer. Roelofsen starb im Alter von 77 Jahren.

Roelofsen machte die Mannschaft zu einem Topteam „Theo war maßgeblich für den sportlichen Aufschwung verantwortlich. Er hat uns in kürzester Zeit von einer durchschnittlichen Bezirksliga-Mannschaft zu einem Topteam gemacht“, erinnert sich der Vereinsvorsitzende Marc Lemkens, der unter dem Sportlehrer im Mittelfeld spielte. Hans Hahn holte Theo Roelofsen im Januar 1997 nach Sonsbeck. Der Coach kam von der DJK Appeldorn. „Mit ihm begann die Erfolgsgeschichte des SV Sonsbeck. Seit dem zweiten Aufstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2000 spielen wir bis heute höherklassig“, so Lemkens.