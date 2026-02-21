„Mit Theo Roelofsen begann die Erfolgsgeschichte in Sonsbeck“

Diese Trainer-Verpflichtung erwies sich schnell als Glücksgriff. „Theo wusste genau, wie er mit den Spielern umgehen musste. Er war locker und sachlich. Ich habe schnell gemerkt, dass Theo gut bei der Mannschaft ankommt“, sagt Hans Hahn, damals Fußball-Obmann beim SV Sonsbeck. Unter Theo Roelofsen stiegen die Rot-Weißen erstmals in der Klubgeschichte in die Landesliga auf. Jetzt trauert der SVS um seinen Erfolgstrainer. Roelofsen starb im Alter von 77 Jahren.
„Theo war maßgeblich für den sportlichen Aufschwung verantwortlich. Er hat uns in kürzester Zeit von einer durchschnittlichen Bezirksliga-Mannschaft zu einem Topteam gemacht“, erinnert sich der Vereinsvorsitzende Marc Lemkens, der unter dem Sportlehrer im Mittelfeld spielte.
Hans Hahn holte Theo Roelofsen im Januar 1997 nach Sonsbeck. Der Coach kam von der DJK Appeldorn. „Mit ihm begann die Erfolgsgeschichte des SV Sonsbeck. Seit dem zweiten Aufstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2000 spielen wir bis heute höherklassig“, so Lemkens.
Dem SVS gelang mit Roelofsen an der Seitenlinie im Sommer 1998 erstmals der Sprung in die Landesliga. In der Saison 1999/2000 wurde der erneute Aufstieg gefeiert. Damals gehörten neben Lenkens und Gesthüsen Spieler wie Georg Thüs, Jörg Hahn oder die Brüder Marco, Andre sowie Dirk van Bonn dem Kader an, die eine Ära prägten und später weitere Erfolge mit dem SVS feierten wie den Aufstieg in die Verbandsliga Niederrhein 2004 mit Coach Hans-Georg Mewes.
Theo Roelofsen, der bis Mitte 2002 in Sonsbeck tätig war, starb am 24. Januar. Wie die Familie mitteilte, findet die Verabschiedung am heutigen Freitag, 12 Uhr, in der Feierhalle des Friedhofs in Kellen an der Peiterstraße statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.