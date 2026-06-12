Mit Test gegen Bundesligisten: Sommerfahrplan des SGV Freiberg

– Foto: Björn Franz

Der SGV Freiberg nimmt nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Im Juli warten namhafte Gegner aus mehreren Spielklassen, darunter Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim, der Karlsruher SC und Sonnenhof Großaspach. Anfang August startet die Liga, die erste WFV-Pokalrunde steht bereits fest im Kalender.

Den Auftakt macht am 4. Juli um 14 Uhr das Duell mit Sonnenhof Großaspach in Heilbronn-Biberach. Der Drittliga-Vergleich ist direkt ein erster anspruchsvoller Prüfstein für den Regionalliga-Vizemeister. Fünf Tage später, am 9. Juli, geht es um 11 Uhr in Karlsruhe gegen den Karlsruher SC. Gegen den Zweitligisten wartet ein Test, der Tempo, Stabilität und defensive Organisation auf hohem Niveau fordern dürfte. Am 11. Juli folgt um 14 Uhr in Oedheim das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim U23. Auch dieser Gegner ist in der 3. Liga zuhause und bietet dem SGV eine weitere Gelegenheit, Abläufe gegen ein spielstarkes Nachwuchsteam zu testen. Besonders im Blick stehen dabei Belastungssteuerung, Automatismen und die Einbindung möglicher neuer Kaderbausteine.

Ein Höhepunkt der Vorbereitung ist das Spiel am 18. Juli um 15.30 Uhr in Bad Friedrichshall gegen die Bundesliga-Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Danach wird das Programm regionaler. Am 21. Juli trifft der SGV um 18.30 Uhr in Pleidelsheim auf den Bezirksligisten GSV Pleidelsheim. Am 26. Juli steht um 15 Uhr in Frankenbach der Test gegen eine Unterland-Auswahl an. Mit Blick auf den Regionalliga-Start Anfang August und die erste Runde im WFV-Pokal im Juli bleibt wenig Leerlauf. Die Vorbereitung soll Freiberg körperlich, taktisch und mental auf eine Saison vorbereiten, in der der Vizemeister erneut hohe Ansprüche formulieren dürfte. Der Spielplan verbindet sportliche Härtetests mit regionaler Nähe und dürfte dem Trainerteam früh Hinweise liefern, welche Abläufe bereits greifen und wo bis zum Ligastart noch nachgeschärft werden muss.