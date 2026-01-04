Mit Test gegen Bundesligisten: Der Winterfahrplan der VfB-Frauen

Nach der zweieinhalbwöchigen Winterpause kommen die Frauen des VfB Stuttgart am Mittwoch, 7. Januar erstmals wieder in Bad Cannstatt zusammen. Den Jahresauftakt bildet eine morgendliche Indoor-Fitnesseinheit, nachmittags werden von 15.15 Uhr an wieder die Fußballschuhe auf dem PSV Sportgelände geschnürt. In unterschiedlichen Einheiten wird dann über vier Wochen lang auf die zweite Saisonhälfte 2025/2026 hingearbeitet. Die übliche Leistungsdiagnostik steht in der zweiten Trainingswoche an.
Nationale und internationale Testspielgegner
In vier Testspielen soll im Januar die Arbeit aus den Trainingseinheiten angewendet werden. Zum Auftakt wartet Bundesligist SC Freiburg (11. Januar, 14 Uhr) auf, gefolgt vom FC St. Gallen aus der Schweizer Women’s Super League (17. Januar, 13 Uhr.). Unter der Woche empfangen die VfB Frauen dann am 21. Januar den VfL Herrenberg sowie wenige Tage später den Karlsruher SC aus der Regionalliga Süd.
Der Pflichtspielauftakt in der 2. Frauen-Bundesliga ist am 1. Februar gegen die SG 99 Andernach. Spielbeginn ist um 14 Uhr auf dem PSV-Sportgelände.
