Mit Test gegen Bundesligisten: Der Winterfahrplan der VfB-Frauen

Nationale und internationale Testspielgegner

In vier Testspielen soll im Januar die Arbeit aus den Trainingseinheiten angewendet werden. Zum Auftakt wartet Bundesligist SC Freiburg (11. Januar, 14 Uhr) auf, gefolgt vom FC St. Gallen aus der Schweizer Women’s Super League (17. Januar, 13 Uhr.). Unter der Woche empfangen die VfB Frauen dann am 21. Januar den VfL Herrenberg sowie wenige Tage später den Karlsruher SC aus der Regionalliga Süd.

Der Pflichtspielauftakt in der 2. Frauen-Bundesliga ist am 1. Februar gegen die SG 99 Andernach. Spielbeginn ist um 14 Uhr auf dem PSV-Sportgelände.

