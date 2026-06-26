Mit Tempo und klarem Ziel

– Foto: Tobias Beckmann

Der VfL Kassel setzt seine Personalplanungen für die kommende Saison fort und kann den Verbleib eines weiteren Spielers aus den eigenen Reihen vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, bleibt Jakob Meichßner dem Verein erhalten.

Meichßner trägt bereits seit der G-Jugend das Trikot des VfL und steht damit in besonderer Weise für Identifikation und Vereinstreue. In einer Zeit, in der Wechsel im Amateurfußball längst zum gewohnten Bild gehören, ist seine Laufbahn ein Beispiel für gewachsene Bindung: vom Nachwuchs bis in den Seniorenbereich, vom ersten Vereinskontakt bis zur festen Rolle im Kader.

Sportlich hebt der Verein vor allem Meichßners Schnelligkeit hervor. Über die Außenbahn bringt er Tempo ins Spiel und belebt damit immer wieder das Angriffsspiel der Kasseler. Mit der Rückennummer sieben soll er auch in der kommenden Saison vorangehen – nicht nur als schneller Flügelspieler, sondern auch als Akteur mit klarer sportlicher Ambition.