Mit Temperament und Herz Coccioli und Mielke verstärken das Trainerteam des TSV Besse von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Trabner

Der TSV Besse stellt sein Trainerteam für die kommende Saison breiter auf. Mimmo Coccioli übernimmt die Verantwortung für die zweite Mannschaft und möchte die Spieler sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. Der seit 2014 als Trainer tätige Coccioli beschreibt sich als temperamentvollen Coach, der seine Begeisterung für den Fußball offen vorlebt.

Zum TSV kam Coccioli durch Kadir Dalkiran. Die Verbindung zum Verein sei schnell gewachsen: Von Beginn an habe er sich gut aufgenommen und „wie zu Hause“ gefühlt – nicht nur auf dem Platz, sondern ebenso im Umfeld der Mannschaft. Zu seinen bisherigen Stationen zählen Lörrach-Brombach, der VfL Kassel, Lörrach-Stetten, die JSG Melsungen und Olympia Kassel. Entwicklung und Selbstvertrauen im Mittelpunkt In seiner neuen Aufgabe möchte Coccioli aus der Mannschaft eine noch engere Einheit formen. Dabei will er den Spielern mehr Selbstvertrauen vermitteln und ihnen auch außerhalb des Platzes als Ansprechpartner zur Seite stehen. Besonders schätzt der neue Reservecoach den familiären Charakter des TSV und das gute Miteinander innerhalb des Vereins.

Unterstützung erhält der TSV künftig auch von Norman Mielke als neuem Torwarttrainer. Für Mielke ist die Aufgabe eine Herzensangelegenheit: Seit rund 20 Jahren gehört er dem Verein an, seit 15 Jahren kümmert er sich zudem als Platzwart um die Sportanlage. Den TSV bezeichnet er deshalb als seinen „Herz- und Heimatverein“. Mielke verbindet Torwarttraining und Platzpflege Darüber hinaus sammelte Mielke bereits Erfahrung als Jugend- und Torwarttrainer. In dieser Funktion war er unter anderem beim KSV Hessen Kassel, der JSG Gudensberg und der JSG EBWGB tätig. In Besse möchte er nun eng mit den Spielern arbeiten, ihre Fortschritte begleiten und insbesondere die Torhüter weiterentwickeln. Sein Leitgedanke lautet: „Ein guter Platz ist die Grundlage – gute Torhüter machen den Unterschied.“