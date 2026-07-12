Mit Temperament und Herz

Der TSV Besse stellt sein Trainerteam für die kommende Saison breiter auf. Mimmo Coccioli übernimmt die Verantwortung für die zweite Mannschaft und möchte die Spieler sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. Der seit 2014 als Trainer tätige Coccioli beschreibt sich als temperamentvollen Coach, der seine Begeisterung für den Fußball offen vorlebt.
Zum TSV kam Coccioli durch Kadir Dalkiran. Die Verbindung zum Verein sei schnell gewachsen: Von Beginn an habe er sich gut aufgenommen und „wie zu Hause“ gefühlt – nicht nur auf dem Platz, sondern ebenso im Umfeld der Mannschaft. Zu seinen bisherigen Stationen zählen Lörrach-Brombach, der VfL Kassel, Lörrach-Stetten, die JSG Melsungen und Olympia Kassel.
In seiner neuen Aufgabe möchte Coccioli aus der Mannschaft eine noch engere Einheit formen. Dabei will er den Spielern mehr Selbstvertrauen vermitteln und ihnen auch außerhalb des Platzes als Ansprechpartner zur Seite stehen. Besonders schätzt der neue Reservecoach den familiären Charakter des TSV und das gute Miteinander innerhalb des Vereins.
Unterstützung erhält der TSV künftig auch von Norman Mielke als neuem Torwarttrainer. Für Mielke ist die Aufgabe eine Herzensangelegenheit: Seit rund 20 Jahren gehört er dem Verein an, seit 15 Jahren kümmert er sich zudem als Platzwart um die Sportanlage. Den TSV bezeichnet er deshalb als seinen „Herz- und Heimatverein“.
Darüber hinaus sammelte Mielke bereits Erfahrung als Jugend- und Torwarttrainer. In dieser Funktion war er unter anderem beim KSV Hessen Kassel, der JSG Gudensberg und der JSG EBWGB tätig. In Besse möchte er nun eng mit den Spielern arbeiten, ihre Fortschritte begleiten und insbesondere die Torhüter weiterentwickeln. Sein Leitgedanke lautet: „Ein guter Platz ist die Grundlage – gute Torhüter machen den Unterschied.“
Auch seine Tätigkeit als Platzwart betrachtet Mielke als wichtigen Bestandteil seiner Aufgabe. Als „Greenkeeper“ wolle er die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auf einer gepflegten Anlage guter Fußball gespielt werden könne. Der TSV stehe für Zusammenhalt, Leidenschaft und Gemeinschaft – Werte, die für ihn den besonderen Charakter des Vereins ausmachen.
Coccioli verspricht den Zuschauern engagierte Auftritte und „auf jeden Fall gute Spiele“. Die Fans sollen die Mannschaft in der bevorstehenden Saison tatkräftig unterstützen und sich auf die weitere Entwicklung des Teams freuen.
Auch Mielke hebt die Bedeutung der Anhänger hervor. Sie seien der Rückhalt und der „zwölfte Mann“ des TSV. Mannschaft und Trainerteam wollten diese Unterstützung mit Leidenschaft, Zusammenhalt und vollem Einsatz für den Verein zurückzahlen.