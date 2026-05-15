Mit Teams aus Premier League & Bundesliga: Top-Turnier in Oberfranken Hochkarätiges U14-Turnier in Bischofsgrün am 16. & 17. Mai von pm/btfm · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

Am 16. und 17. Mai findet in Bischofsgrün der U14 Maisel Cup 2026 statt. Mit an Bord: Die Jugend-Teams von Vereinen aus der Premier League, der MLS, der Bundesliga, aus Österreich, Dänemark, und aus der Regionalliga Bayern.

Fünfte Runde des internationalen U14 Maisel Cup: Erstmals in Bischofsgrün. Die Verantwortlichen begrüßen erneut Teams aus dem Ausland. Besonders erwähnenswert: Mit der U14 der Columbus Crew, Team aus der MLS, kommt sogar ein Teilnehmer aus den USA. Zudem befinden sich im starken Teilnehmerfeld der TSV Hartberg (Österreich), SonderyskE, Ballerup Skovlunde (Dähnemark) sowie die Nachwuchsteams der englischen Premier-League-Klubs Newcastle United und Brighton & Hove Albion.

Mit dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg verstärken zudem die Jugendmannschaften zweier deutscher Spitzenklubs das Teilnehmerfeld in Bischofsgrün. Komplettiert wird das Zehnergespann von Hertha Zehlendorf Berlin und der U14 der SpVgg Bayreuth. "Wir freuen uns sehr die Profis der Zukunft bei uns in Bayreuth begrüßen zu dürfen und freuen uns auf rassige und hochklassige Spiele. Als Beispiel dient hier Kennet Eichhorn, der 2022 mit Hertha BSC Berlin das Turnier gewann und jetzt schon einige Spiele als 16-jähriger bei den Profis gespielt hat", wird Organisator Henrik Schödel in der Turnierzeitung zitiert. "Zum Schluss möchte ich mich bei den Sponsoren und vor allem auch bei den helfenden Eltern der U14 der SpVgg Bayreuth bedanken. Ohne euch wäre so ein Turnier nicht möglich. Vielen lieben Dank an alle Unterstützer!"