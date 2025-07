Mit Teamgeist und Tatendrang in die neue Saison

Der Düneberger SV ist offiziell in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Cheftrainer Stefan Gehrke bat seine Mannschaft am Sonntagmorgen zum ersten Training der Saison auf die heimische Anlage am Silberberg – und 21 Spieler folgten dem Aufruf. Damit zeigte sich schon zum Start: Die Motivation im Team ist groß.