Mit Superkraft im Ehrenamt – das sind unsere Jungen Fußballhelden 2025

Batman, Thor oder Wonder Woman – Superhelden verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten und setzen sie zum Wohle der Gemeinschaft ein. Eine Beschreibung, die auch auf unsere Fußballheldinnen und -helden passt. Ihr Engagement ist außergewöhnlich, ihr Einsatz selbstlos und unentgeltlich – aber unbezahlbar.

Als Anerkennung für ihren Einsatz profitieren die ausgezeichneten Fußballheldinnen und -helden von besonderen Weiterbildungsangeboten – unter anderem geht’s im Herbst auf eine Bildungsreise an die sonnige Küste Spaniens. Im vergangenen Jahr gab’s dort bei einer Trainingseinheit mit DFB-U20-Coach Hannes Wolf Einblicke in die Trainingsphilosophie Deutschland. Auch 2026 dürfen sich die Teilnehmenden auf prominente Gäste und spannende Inhalte freuen.

Auch 2025 rücken der DFB und seine Landesverbände bundesweit junge Menschen ins Rampenlicht, die den Amateurfußball mit Leben füllen. Die Aktion „Junges Ehrenamt – Fußballhelden“ richtet sich an Engagierte im Alter von 18 bis 30 Jahren, die sich mit Herzblut in der Kinder- und Jugendarbeit einbringen – als Trainer*innen sowie in der Betreuung und Jugendleitung. Ziel der Auszeichnungsserie „Aktion Ehrenamt“ ist es, Engagement sichtbar zu machen, Wertschätzung zu zeigen und Ehrenamtliche nachhaltig zu motivieren.

Unsere Fußballhelden 2025

Tobias Dehne (SV Auingen, Bezirk Alb): Tobias Dehne ist seit vielen Jahren eine feste Größe im SV Auingen. Als Jugendtrainer begleitet er seinen Jahrgang seit den Bambini und führte die Mannschaft zuletzt zur Meisterschaft und zum Aufstieg. Seine Erfahrungen als aktiver Spieler bringt er gezielt ein, vermittelt Teamgeist und Durchhaltevermögen und erreicht mit ruhiger Art jedes Kind. Darüber hinaus engagiert er sich vielseitig im Vereinsleben und lebt Ehrenamt mit großer Verlässlichkeit und Empathie vor.

Sabrina Hartinger (SV Kressbronn, Bezirk Bodensee): Sabrina Hartinger prägt seit über einem Jahrzehnt den Mädchen- und Frauenfußball beim SV Kressbronn. Als Koordinatorin des Juniorinnenbereichs initiierte sie die Spielgemeinschaft mit dem FV Langenargen und schuf nachhaltige Strukturen bis in den Frauenbereich. Mit Schulaktionen und konzeptioneller Arbeit begeistert sie kontinuierlich neue Mädchen für den Fußball. Ihr Engagement steht beispielhaft für modernes, nachhaltiges Ehrenamt – nicht nur im Verein, sondern auch als Mädchenreferentin im Bezirk sowie in der Talentfördergruppe Bodensee.

Lea Engel (SG Öpfingen, Bezirk Donau/Iller): Lea Engel ist eine treibende Kraft im Jugend- und Mädchenfußball der SG Öpfingen. Sie trainiert mehrere Mannschaften, organisiert Schnupperangebote und Ferienprogramme und koordiniert die Zusammenarbeit innerhalb der Spielgemeinschaft. Dank ihres Einsatzes konnte wieder eine D-Juniorinnen-Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet werden. Lea verbindet sportliches Engagement mit Organisationstalent und großer Begeisterungsfähigkeit.

Marina Köhler (SV Horrheim, Bezirk Enz/Murr): Marina Köhler verbindet sportliche Klasse mit vorbildlichem ehrenamtlichem Einsatz. Als ehemalige Förderkaderspielerin und heutige Leistungsträgerin der Frauenmannschaft ist sie zugleich engagierte Trainerin im Juniorinnenbereich. Unter ihrer Leitung erreichten ihre Teams das Pokalfinale im Bezirk. Ihre Führungsstärke, ihr Durchhaltevermögen und ihre Leidenschaft machen sie zu einer prägenden Persönlichkeit im Verein.

Sofie Obenland (SC Ilsfeld, Bezirk Franken): Sofie Obenland engagiert sich seit jungen Jahren mit außergewöhnlicher Eigeninitiative im Vereinsleben. Als Trainerin, Jugendleiterin und Projektverantwortliche bringt sie zahlreiche Angebote für Mädchen und Kinder auf den Weg – von Playmakers über Schulkooperationen bis zu Aktionstagen. Auch über den Fußball hinaus zeigt sie großes soziales Engagement. Sofie steht für Verantwortung, Ideenreichtum und gelebtes junges Ehrenamt.

Damian Märkle (FC Alzenberg/Wimberg, Bezirk Nordschwarzwald): Damian Märkle ist ein verlässlicher und geschätzter Jugendtrainer mit großem Blick fürs Ganze. Er fördert Teamgeist, Fairplay und persönliche Entwicklung und organisiert eigenständig Maßnahmen zur Stärkung des Mannschaftszusammenhalts. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement für Integration und die Nachwuchsgewinnung von Trainer*innen. Sein Einsatz sichert nachhaltig die Zukunft der Jugendarbeit im Verein.

Lukas Ulmer (TSV Denkendorf, Bezirk Neckar/Fils): Lukas Ulmer ist ein vielseitig engagierter Ehrenamtlicher beim TSV Denkendorf. Neben seiner Rolle als aktiver Spieler und Jugendtrainer übernimmt er Verantwortung im Festkomitee und im Spielerrat. Mit der von ihm geschaffenen Vereinshymne setzte er zudem ein starkes identitätsstiftendes Zeichen. Seine Verlässlichkeit und Kreativität machen ihn zu einem echten Fußballhelden im Verein.

Pascal Rataj (FC Laiz, Bezirk Oberschwaben): Pascal Rataj hat in kurzer Zeit die Jugendabteilung des FC Laiz nachhaltig geprägt. Als Jugendleiter baute er Strukturen, gewann neue Kinder für den Fußball und stärkte das Vereinsleben durch Kooperationen und Aktionen. Trotz hoher beruflicher Belastung engagiert er sich mit großer Energie und Vorbildwirkung. Sein Einsatz steht für zukunftsorientiertes Ehrenamt.

Mert Ceylan (Sportfreunde Lorch, Bezirk Neckar/Fils): Mert Ceylan gründete mit nur 21 Jahren die Mädchenabteilung der Sportfreunde Lorch und führte sie direkt zum Aufstieg. Darüber hinaus engagiert er sich als Jugendtrainer, Schiedsrichter und bei Vereinsveranstaltungen. Sein Einsatz ließ den Frauen- und Mädchenfußball im Verein spürbar wachsen. Mert ist Organisator, Motivator und Vorbild zugleich.

Lukas Abendschein (TSV Blaufelden, Bezirk Rems/Murr/Hall): Lukas Abendschein ist seit Jahren eine tragende Säule des TSV Blaufelden. Als Jugendtrainer, aktiver Spieler und zuverlässiger Helfer bei Vereinsveranstaltungen leistet er einen enormen ehrenamtlichen Beitrag. Sein Einsatz entlastet die Vereinsverantwortlichen spürbar und wird von allen Seiten sehr geschätzt. Lukas steht für Verlässlichkeit und echte Vereinsverbundenheit.

David Honer (SV Renquishausen, Bezirk Schwarzwald/Zollern): David Honer engagiert sich seit vielen Jahren mit großer Kontinuität in der Jugendabteilung des SV Renquishausen. Als Jugendleiter und ehemaliger Trainer übernimmt er zentrale organisatorische Aufgaben und sorgt für Struktur und Kommunikation. Auch bei Vereinsprojekten bringt er sich mit hoher Eigenleistung ein. Sein Einsatz ist unverzichtbar für die nachhaltige Entwicklung des Vereins.

Juliane Mayer (FV Mönchberg, Bezirk Stuttgart/Böblingen): Juliane Mayer lebt junges Ehrenamt mit großer Leidenschaft für den Mädchenfußball. Als Jugendtrainerin begleitet sie ihre Mannschaften sportlich wie persönlich und gewinnt kontinuierlich neue Spielerinnen. Neben Organisation, Elternarbeit und Vereinsaktionen bildet sie sich stetig weiter. Ihr Engagement stärkt den Mädchenfußball im Verein nachhaltig und mit spürbarer Wirkung.

Christian Döhler (SV Oberteuringen, Sonderpreis Bezirk Bodensee): Christian Döhler ist beim SV Oberteuringen weit mehr als Jugendtrainer. Er verbindet sportlichen Erfolg – unter anderem mit einer Meisterschaft der U15 – mit außergewöhnlichem Einsatz in Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsentwicklung. Besonders prägend ist sein Beitrag zum Aufbau des Mädchenfußballs im Verein. Mit hoher Fachlichkeit, Ideenreichtum und großer Präsenz ist er eine zentrale Stütze des SVO. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz wird er mit dem „Sonderpreis Mädchenfußball“ ausgezeichnet.

DANKE für euer Engagement

Unsere frisch gekürten Fußballheldinnen und -helden zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und wirkungsvoll junges Ehrenamt im württembergischen Fußball ist. Ob auf dem Trainingsplatz, in der Organisation, bei Schulprojekten oder im Aufbau neuer Angebote – sie übernehmen Verantwortung, schaffen Perspektiven und prägen das Vereinsleben nachhaltig.

Ihr Engagement ist ein starkes Signal für die Zukunft des Amateurfußballs. Der Württembergische Fußballverband sagt DANKE – und gratuliert allen Fußballheldinnen und Fußballhelden 2025 herzlich zu ihrer verdienten Anerkennung!