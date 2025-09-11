 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielvorbericht
Mit Struktur und klarem Plan: Philipp Kiebert hat den FSV 06 Ohratal in kurzer Zeit wieder auf die Erfolgsspur gebracht.
Mit Struktur und klarem Plan: Philipp Kiebert hat den FSV 06 Ohratal in kurzer Zeit wieder auf die Erfolgsspur gebracht. – Foto: R.Frank

Mit Struktur und Teamgeist Richtung Ligaspitze

Am kommenden Samstag, den 13. September, steigt in der Landesklasse 3 das mit Spannung erwartete Topspiel: Der FSV 06 Ohratal empfängt den VfL Meiningen 04.

Beide Teams sind bislang ungeschlagen und wollen ihre Serie ausbauen. Ohratal geht mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen in die Partie, während der VfL nach seinem Abstieg aus der Thüringenliga ebenfalls noch keine Niederlage hinnehmen musste.

Für Ohratals Trainer Philipp Kiebert - der die Mannschaft zur neuen Saison übernommen hat - ist der Saisonstart ein voller Erfolg. Der 34-Jährige hat bereits nach wenigen Wochen eine deutliche Handschrift beim FSV 06 hinterlassen. Nach dem die Mannschaft nach dem Thüringenliga-Abstieg in der Vorsaison im grauen Mittelfeld versank, zeigt der Pfeil in der neuen Saison klar Richtung Tabellenspitze: „Unser Ligastart könnte nicht besser sein. Wir haben alle fünf Pflichtspiele gewonnen – das spricht für die hervorragende Arbeit im gesamten Verein. Besonders gut lief die Vorbereitung. Wir hatten viele Testspiele, konnten viel ausprobieren und Abläufe entwickeln, die uns Professionalität und Struktur geben.“, so Kiebert.

Klare Erfolgsparameter - Schnelle Integration

Doch Kiebert hätte nicht mittlerweile die Coach-Jacke an, wenn er nicht doch Sachen finden würde, die noch verbessert werden müssten: „Auf dem Platz müssen wir noch dynamischer und cleverer agieren. Kommunikation und Körpersprache sind Bereiche, in denen wir uns verbessern wollen. Jeder Spieler muss seine Aufgaben genau kennen, um die Mannschaft nach vorne zu bringen.“

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg in der neuen Saison war die Integration der zahlreichen Neuzugänge. Gleich elf neue Spieler begrüßte der FSV in der Sommerpause. Die Mannschaft hat ein neues Gesicht und die geholten Spieler wurden schnell integriert: „Wir haben durch Spieler-Patenschaften neue Spieler schnell ins Team eingebunden. Menschlich haben wir eine super Auswahl getroffen. Dazu kommt, dass wir im Training sehr strukturiert arbeiten. Man merkt, dass die Spieler diszipliniert sind und wir als Trainer-Team dadurch gezielt planen können. Wir haben ein sehr gutes Mittelmaß zwischen Autorität, Augenhöhe und Menschlichkeit gefunden. Das hilft uns, dass das Team die Strukturen schnell versteht und wir unsere Spielidee umsetzen können.“

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00live
Die nächste Reifeprüfung für die Ohrataler Mannschaft steht nun gegen den VfL aus Meiningen an. Der eingeschlagene Weg beim FSV 06 scheint klar und deutlich. Die Mannschaft um Kiebert will sich mittelfristig unter den Topteams etablieren und kann dazu gegen Meiningen den nächsten Schritt machen. Dabei erwartet Kiebert ein echtes Spitzenspiel: „Es wird ein schnelles, ansehnliches Spiel mit vielen spielerischen Sequenzen. Beide Teams werden alles geben. Entscheidend ist aber, wie wir uns bereits in der Trainingswoche vorbereiten – Einstellung, Überzeugung und die Umsetzung jeder Übung sind hier der Schlüssel. Je mehr Spieler vorangehen, desto besser können andere adaptieren.“

11.9.2025, 12:00 Uhr
André HofmannAutor