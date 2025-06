Mit Stolz und Neuzugängen in die Bezirksliga

Das große Ziel, Aufstieg und Kreisliga A-Meisterschaft, wurde in souveräner Manier erreicht. Auf den frischen Lorbeeren ausruhen? Nein, daran denkt niemand beim SC Rhenania Hochdahl. Dennoch: Vor der neuen Herausforderung „Bezirksliga“, die am 17. August startet, blickt Peter Burek mit Genugtuung, aber auch mit Stolz auf die vergangenen zehn, elf Monate zurück.

Vom ersten bis zum letzten (32.) Spieltag führten die Rhenanen das Feld an. Der neunte Platz in der Fairnesstabelle ist eine kleine, nicht ganz so bedeutsame Zugabe. Stabilste Defensive (nur 36 Gegentore), torgefährlichster Angriff (97 Treffer) und der beste Aufsteiger aus der Kreisliga A mit 74 Punkten nach Ratingen 04/19 II in 2017/18. Das sind Spitzenwerte, mit denen die Rhenania-Fans schon mehr anfangen können. Dazu mobilisierte der Ligaprimus die drittmeisten Fans bei seinen Heimspielen.

Andererseits blickt der Übungsleiter bereits auf die kommende Spielzeit: „Selbst wenn sich einige Stammkräfte abgemeldet haben, an unserer grundsätzlichen Spielidee wird sich nichts ändern. Eine ausgeprägte fußballerische Qualität, dazu zähle ich auch die Erfahrung aus höheren Spielklassen, ist uns wichtig. Außerdem ein charakterlich einwandfreies Auftreten, sich positiv in eine bestehende Gemeinschaft einzubringen, auch darauf haben wir bei den Neuverpflichtungen geachtet.“ Die Zielsetzung hört sich überzeugend an. Jetzt muss es der neuformierte Kader in der fast sechswöchigen Vorbereitung, erst recht aber in den ersten Meisterschaftsspielen, nur noch umsetzen.

Die Anhänger des Traditions-Fußballklubs, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, müssen sich dabei an einige neue Namen gewöhnen. Für Feyzullah Demirkol (27) und Oliver Krizanovic (25) gilt das indes nur bedingt. Das Duo, das zuvor schon in der Landes- und Bezirksliga unterwegs war, kommt vom SC Unterbach an die Grünstraße. In höheren Spielklassen, beim DV Solingen und ASV Mettmann, lief zuvor auch Defensivmann Mohamed Barkammich auf.

Über eine Menge Landesligaerfahrung verfügen die vom VfB 03 Hilden II gekommenen David Szewczyk (24) und Chrisowalandis „Walli“ Papadopoulos (21) – zwei Mittelfeldspieler mit Offensivqualitäten. Eine Vergangenheit bei den A-Junioren des VfB 03, mit vier Einsätzen im A-Junioren-Bundesligateam 2022/23, hat der jetzt vom Bezirksligisten BV Gräfrath gewechselte Angreifer Maximilian Alexy. Aus der Talentschmiede an der Hoffeldstraße gingen auch die Youngster David Mislovic und Adrian Naglic hervor, die in der abgelaufenen Saison (als A-Junioren) bereits in der SCR-Ersten eingesetzt wurden.

Ausgewogene Kaderplanung

Neulinge in Fußball-Hochdahl sind dagegen Irfan Nebi (26 – Abwehrspieler vom Bezirksligaabsteiger TuS Gerresheim) und Sohib Khamroev von den A-Junioren der SG Unterrath. Alles Spieler, die ihre Qualitäten nachgewiesen haben, sich aber künftig in einem anderen Umfeld neu beweisen müssen.

Ismet „Isi“ Zabeli sagt dazu: „Wir haben darauf geachtet, dass sich die Zugänge sportlich problemlos in der Bezirksliga zurechtfinden müssen, auch charakterlich zu uns passen. Eine wichtige Voraussetzung, damit unser auf einigen Positionen veränderter Kader genauso funktioniert, wie in der vergangenen Saison. Fakt ist, dass uns sechs Spieler, eigentlich alle Leistungsträger, nicht mehr zur Verfügung stehen.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Wir waren rechtzeitig auf diese Abgänge vorbereitet, konnten so früh planen. Natürlich führten wir Gespräche mit den Jungs. Allerdings hatten die Spieler ihre eigenen Vorstellungen, die letztlich mit unseren nicht übereinstimmten. So ist eben das Geschäft. Wir gehen aber davon aus, dass wir diese Ausfälle kompensieren können.“

Inwieweit sich diese Hoffnung erfüllt, müssen die nächsten Monate zeigen. Fakt ist, dass durch die Ausfälle von Jaro Vogtmüller (19 Treffer), Zakari Kassar (ebenfalls 19), Abdelilah Zarok (18) und Kutaiba Kassar (7) gleich mal 63 (!) Tore „wegbrechen“. Da braucht niemand Prophet zu sein: Die offensiv ausgerichteten Neulinge treten in große Fußstapfen. Dazu geht mit Ali Kassar, der wie seine Brüder Kutaiba und Zakari zum A-Kreisligisten VfL Benrath wechselt, nicht nur der Kapitän, sondern ein Leitwolf und erfahrener Abwehrmann von Bord.

Gleich zwei Spielklassen höher laufen Jaro Vogtmüller und Abdelilah Zarok auf. Beim VfB 03 Hilden II, der nach Saisonende sein komplettes Landesligateam verlor und jetzt mit verändertem Personal einen Neustart versucht. Da hat es Finn Twiste (20) einfacher. Der Abwehrspieler geht zum SC Unterbach, kommt in ein intaktes Team und wird ab Juli von Ex-Bundesligaspieler Axel Bellinghausen trainiert.