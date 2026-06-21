Mit Stolz auf die Saison – SV Spiegelberg

– Foto: Joachim Koschler

Der SV Spiegelberg blickt auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison 2025/26 zurück. Mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft in der Kreisliga B2 hat unsere Mannschaft ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und sich verdient die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert.

Wir sind stolz auf das, was wir in dieser Spielzeit gemeinsam erreicht haben. Spieler, Trainer, Verantwortliche und unsere treuen Zuschauer haben einen großen Anteil an diesem Erfolg. Der Zusammenhalt und die Leidenschaft innerhalb des Vereins waren während der gesamten Saison spürbar und bilden die Grundlage für die positive Entwicklung des SV Spiegelberg.

Im ersten Relegationsspiel zeigte das Team nochmals seine ganze Qualität und setzte sich eindrucksvoll mit 6:2 gegen die SpVgg Kleinaspach II durch. Im heutigen Relegationsfinale musste sich der SV Spiegelberg jedoch der SGM Erbstetten/TSG Backnang II deutlich mit 0:8 geschlagen geben. Auch wenn das Ergebnis schmerzt, schmälert es keineswegs die hervorragende Saisonleistung unserer Mannschaft.

Verabschieden müssen wir uns nach dieser Saison von unserem Torjäger Jannick Maurer, der im Sommer zum SV Allmersbach in die Landesliga wechseln wird. Natürlich bedauern wir seinen Abschied sehr, können seine Entscheidung jedoch nachvollziehen und wünschen ihm für seine sportliche Zukunft nur das Beste. Jannick wird uns nicht nur als herausragender Spieler, sondern vor allem auch als Mensch und wichtiger Teil unserer Gemeinschaft fehlen.

Ebenfalls wird Michel Disch aus beruflichen Gründen künftig kürzertreten. Wir bedanken uns bei Michel für seinen Einsatz im vergangenen Jahr und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Er hat signalisiert, trotzdem weiter bei uns vorbeizukommen.

Tim Kurz wird zunächst eine Pause vom Fußball einlegen. Als langjähriger Spieler des SV Spiegelberg ist Tim seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und unseres Vereins. Seine Entscheidung respektieren wir selbstverständlich, hoffen aber gleichzeitig, dass wir ihn schon bald wieder auf dem Sportplatz begrüßen dürfen. Auch Tim wird uns sportlich und menschlich fehlen. Für die kommende Zeit wünschen wir ihm alles Gute.

Gleichzeitig freuen wir uns, bereits vier Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgeben zu können. Shkodran Prushi wechselt von Kosovo Kernen nach Spiegelberg. Ebenfalls neu im Team ist Igor Pimentel, der von Erbstetten kommt. Vom TSC Murrhardt schließen sich zudem Drilon Gashi und Gezim Voci dem SV Spiegelberg an.

Wir heißen alle Neuzugänge herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Der SV Spiegelberg steht für Zusammenhalt, Gemeinschaft und Leidenschaft – Werte, die unseren Verein auszeichnen und die wir auch in Zukunft leben werden.

Vielen Dank an alle, die uns in dieser Saison unterstützt haben. Wir freuen uns bereits jetzt auf die kommende Spielzeit.