Das ist Julian Stöhr. – Foto: Michael Gohl

Mit Stöhr und Skalnik ins obere Drittel Julian Stöhr soll der neue Trainer des KFC Uerdingen werden, Benjamin Skalnik der Sportchef. So planen es jedenfalls die „Freunde und Förderer“. Die beiden freuen sich auf die Herausforderung. Derweil lässt der Kader noch auf sich warten. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Benjamin Skalnik Julian Stöhr

Nach Wochen der Auseinandersetzungen und Zwistigkeiten um die künftige Neuausrichtung des Vereins lassen sich nun auch erstmals wieder sportliche Neuigkeiten vom KFC Uerdingen vermelden. Denn die „Freunde und Förderer“, deren Fortführungskonzept nun offenbar erst einmal als Blaupause für die finanzielle wie strukturelle Gesundung herangezogen wird, haben am Wochenende zwei wichtige Personalien bekannt gegeben.

So soll Julian Stöhr den KFC als Trainer in die kommende Oberliga-Saison führen. Ihm zur Seite wird Benjamin Skalnik als Sportlicher Leiter stehen. Stöhrs Verpflichtung hatte in den vergangenen Tagen bereits als Gerücht die Runde gemacht, nun ist seine Verpflichtung Realität. Der 34-Jährige kommt vom künftigen Ligakonkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen, mit dem er in der abgelaufenen Saison erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die Regionalliga verpasst hatte. Stöhr freut sich auf die Herausforderung, den KFC wieder in ruhigere Gewässer zu führen und künftig hauptsächlich sportliche Schlagzeilen zu schreiben. „Sie mussten mich nicht groß überzeugen. Auch wenn die Schlagzeilen, die der KFC zuletzt geschrieben hat, nicht die besten waren, ist es eine reizvolle Aufgabe, hierbeim Neustart dabei sein zu können“, sagt Stöhr. „Natürlich erwarten die Fans attraktiven und erfolgreichen Fußball. Das ist auch mein Ansinnen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir im oberen Drittel der Liga mitspielen werden.“ Stöhr plant den 28. Juni als Trainingsstart, regelmäßig soll dann trainiert werden.

Zugänge noch unbekannt Mit welchen Spielern er schlussendlich zusammenarbeiten wird, steht unterdessen laut KFC noch nicht fest. „Wir haben ja schon einige gute Jungs dabei. Mal sehen, wen wir noch holen können, ein paar Spieler habe ich den Verantwortlichen vorgeschlagen.“ Davon wird auch abhängen, in welcher taktischen Ausrichtung er sein Team aufs Feld schicken wird. „Grundsätzlich bevorzuge ich einen Mix aus offensiv und defensiv. In Essen habe ich häufig ein Angriffspressing spielen lassen, manchmal mussten wir aber auch tiefer stehen. Warten wir ab, wie der Kader ausschauen wird und was möglich ist.“