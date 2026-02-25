🔴⚪️ Mit Starken Wurzeln in die Zukunft! 🔴⚪️ von Peter Schildmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Eintracht

75 Spiele.

36 Tore.

14 Assists.



Und vor allem: 100 % Herz für unseren Verein. ❤️





Julian Jaspers verlängert seinen Vertrag und geht auch in der Saison 26/27 für unsere Farben auf Torejagt

Mit Tempo, Leidenschaft und unbändigem Willen hat er Spiele geprägt, und Momente geschaffen, die bleiben.



Wir freuen uns auf weitere Tore, Assists und Gänsehaut-Momente –

gemeinsam, voller Ehrgeiz und mit klaren Zielen.





Schön, dass du bleibst, Julian.

Auf eine weitere starke Saison! 🔥⚽️