Vereinsnachrichten

🔴⚪️ Mit Starken Wurzeln in die Zukunft! 🔴⚪️

von Peter Schildmann · Heute, 16:00 Uhr
– Foto: TuS Eintracht

75 Spiele.
36 Tore.
14 Assists.

Und vor allem: 100 % Herz für unseren Verein. ❤️

Julian Jaspers verlängert seinen Vertrag und geht auch in der Saison 26/27 für unsere Farben auf Torejagt
Mit Tempo, Leidenschaft und unbändigem Willen hat er Spiele geprägt, und Momente geschaffen, die bleiben.

Wir freuen uns auf weitere Tore, Assists und Gänsehaut-Momente –
gemeinsam, voller Ehrgeiz und mit klaren Zielen.

Schön, dass du bleibst, Julian.
Auf eine weitere starke Saison! 🔥⚽️