🔴⚪️ Mit Starken Wurzeln in die Zukunft! 🔴⚪️
von Peter Schildmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: TuS Eintracht
75 Spiele. 36 Tore. 14 Assists.
Und vor allem: 100 % Herz für unseren Verein. ❤️
Julian Jaspers verlängert seinen Vertrag und geht auch in der Saison 26/27 für unsere Farben auf Torejagt Mit Tempo, Leidenschaft und unbändigem Willen hat er Spiele geprägt, und Momente geschaffen, die bleiben.
Wir freuen uns auf weitere Tore, Assists und Gänsehaut-Momente – gemeinsam, voller Ehrgeiz und mit klaren Zielen.
Schön, dass du bleibst, Julian. Auf eine weitere starke Saison! 🔥⚽️