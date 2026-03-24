Mit Standards zum Heimsieg

Mit einer starken ersten Halbzeit und drei Treffern nach Standardsituationen ist die TSV Immenhausen erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Gegen die SG Obermeiser/Westuffeln setzte sich die Mannschaft am Ende verdient mit 3:1 durch.
Die Partie begann schwungvoll, und bereits nach gut einer Viertelstunde ging die TSV in Führung. Nach einem Einwurf von Toni Mitrovic in den Strafraum, köpfte Dennis Kastrop zum 1:0 ein (16.). Auch danach blieb Immenhausen gefährlich, musste aber auf der anderen Seite aufmerksam verteidigen. Die Gäste kamen ebenfalls zu Chancen, doch Torhüter Sören Enders war zur Stelle. Besonders sehenswert: Einen Schuss von Helmke lenkte er noch an die Latte, später scheiterten auch Bosse und Schmidt am TSV-Keeper.
In der 31. Minute erhöhte die TSV auf 2:0. Nach einem Foul an Leon Beilstein gab es Freistoß aus rund 20 Metern halblinker Position. Thomas Stern trat an und schlenzte den Ball über die Mauer ins Tor.
Kurz vor der Pause legte Immenhausen noch einmal nach. Wieder gab es Freistoß aus ähnlicher Position: Stern legte diesmal clever auf Toni Mitrovic ab, der den Ball ins lange Eck zum 3:0 setzte (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel insgesamt etwas ruhiger. Die TSV agierte abgeklärt und ließ wenig zu. Die Gäste kamen in der 61. Minute zwar noch zum Anschlusstreffer, als Helmke einen direkten Freistoß unter die Latte setzte, doch ernsthaft in Gefahr geriet der Heimsieg nicht mehr.
Unterm Strich steht ein verdienter Erfolg und ein gelungener Auftakt in die Rückrunde.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps, Max Busch, Dennis Kastrop (84. Roman Sedmera), Thomas Stern, Roman Sedmera (51. Bastian Jenzowski), Leon Beilstein (39. Colin Schöps), Nils Hellwig (88. Lee Tyler Cassatt), Toni Mitrovic
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Dennis Kastrop (16‘ – Vorlage Toni Mitrovic)
2:0 Thomas Stern (31‘ – Vorlage Leon Beilstein)
3:0 Toni Mitrovic (45‘+1 – Vorlage Thomas Stern)
3:1 Jan Torben Helmke (61‘)