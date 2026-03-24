Mit Standards zum Heimsieg

– Foto: TSV Immenhausen

Mit einer starken ersten Halbzeit und drei Treffern nach Standardsituationen ist die TSV Immenhausen erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Gegen die SG Obermeiser/Westuffeln setzte sich die Mannschaft am Ende verdient mit 3:1 durch.

Die Partie begann schwungvoll, und bereits nach gut einer Viertelstunde ging die TSV in Führung. Nach einem Einwurf von Toni Mitrovic in den Strafraum, köpfte Dennis Kastrop zum 1:0 ein (16.). Auch danach blieb Immenhausen gefährlich, musste aber auf der anderen Seite aufmerksam verteidigen. Die Gäste kamen ebenfalls zu Chancen, doch Torhüter Sören Enders war zur Stelle. Besonders sehenswert: Einen Schuss von Helmke lenkte er noch an die Latte, später scheiterten auch Bosse und Schmidt am TSV-Keeper.