Mit Spielmacher, aber ohne Cheftrainer: Olching muss nach Gersthofen

Olchings Kerem Kavuk (in Blau) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Trotz der jüngsten Negativserie mit nur einem Punkt aus vier Spielen bleibt man beim SC Olching gelassen. „Grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg“, sagt Trainer Felix Mayer. Am Freitag um 19.30 Uhr gastieren die Amperstädter zum Aufsteigerduell beim TSV Gersthofen. Die Mannschaft von Trainer Ajet Abazi ist besser in die Landesliga gestartet. Nach vier Spieltagen stehen zwei Siege und zwei Niederlagen bei 6:6 Toren zu Buche. Ganz unbekannt sind sich die beiden Teams nicht. In den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 trafen Gersthofen und Olching bereits in der Landesliga aufeinander. Aus SCO-Sicht gab es einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

In Gersthofen kann Mayer wieder auf Spielmacher Kerem Kavuk zurückgreifen, der zuletzt urlaubsbedingt fehlte. Verzichten muss der Trainer dagegen letztmals auf Omer Grbic. Der 25-Jährige wird in der Offensive vermisst. „Er fackelt nicht lange vor dem Tor“, sagt Mayer über den Stürmer.