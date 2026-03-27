"Mit spielerischer Klasse vorangehen" - Vorwärts Nordhorn vs. Esens

Zum Auftakt des 22. Spieltags trifft Vorwärts Nordhorn als Tabellenzweiter auf den TuS Esens, der aktuell auf Rang 13 steht. Das Hinspiel konnte Esens überraschend deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Die Hausherren sind auf Revanche getrimmt.
Trainer Viktor Maier rechnet mit einem intensiven Duell: „Mit Esens erwartet uns ein Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird.“ Besonders die Spielweise des Gegners sieht er klar: „Es wird aus meiner Sicht ein aggressives, kraftbetontes Spiel.“ Für Esens geht es um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Nordhorn will dem jedoch seine spielerische Qualität entgegensetzen: „Wir wollen aber trotz allem mit unserer spielerischen Klasse vorangehen. Wir müssen uns aber dennoch darauf einstellen, dass Esens gerade auch in Standardsituationen immer brandgefährlich ist, weil sie sehr große Spieler in ihren Reihen haben.“
Entsprechend liegt der Fokus auf Aufmerksamkeit in diesen Situationen: „Wir müssen gerade bei diesen Standards sehr wachsam sein.“
Trotz der Herausforderung geht Nordhorn selbstbewusst in die Partie: „Aber wir haben momentan auch den Mut und auch das Selbstbewusstsein, voll auf den Sieg spielen zu wollen.“ Die Hausherren sind seit neun Spielen ohne Niederlage und können mit einem Dreier vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.
Anpfiff ist dann am morgigen Samstag um 16.00 Uhr.