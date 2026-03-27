"Mit spielerischer Klasse vorangehen" - Vorwärts Nordhorn vs. Esens

Trainer Viktor Maier rechnet mit einem intensiven Duell: „Mit Esens erwartet uns ein Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird.“ Besonders die Spielweise des Gegners sieht er klar: „Es wird aus meiner Sicht ein aggressives, kraftbetontes Spiel.“ Für Esens geht es um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nordhorn will dem jedoch seine spielerische Qualität entgegensetzen: „Wir wollen aber trotz allem mit unserer spielerischen Klasse vorangehen. Wir müssen uns aber dennoch darauf einstellen, dass Esens gerade auch in Standardsituationen immer brandgefährlich ist, weil sie sehr große Spieler in ihren Reihen haben.“

Entsprechend liegt der Fokus auf Aufmerksamkeit in diesen Situationen: „Wir müssen gerade bei diesen Standards sehr wachsam sein.“