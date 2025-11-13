Mit Spaß zurück in die Top 3

Defensive Stabilität als Schlüssel

„Wir haben mannschaftlich den Fokus auf eine defensive Stabilität gelegt und versuchen, taktisch geordneter zu agieren“, erklärt Eric Lochmann, einer der erfahrensten Spieler im Schmöllner Trikot. „Außerdem ist es uns besser gelungen, die einfachen individuellen Fehler zu vermeiden. Am Ende war das Spielglück das ein oder andere Mal auch wieder auf unserer Seite.“ Diese Entwicklung ist auch auf dem Platz sichtbar: Schmölln präsentiert sich in den letzten Wochen kompakter, lässt nur wenige Chancen zu und hat endlich wieder die Balance zwischen Abwehr und Angriff gefunden. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider – zehn Punkte aus vier Partien sprechen eine klare Sprache.

Lochmann: „Mit Leidenschaft und Spaß zum Erfolg“

Eric Lochmann ist seit Jahren eine feste Größe beim SV Schmölln. Mit seiner Routine und seiner positiven Ausstrahlung nimmt er eine wichtige Rolle im Team ein. „Ich gehe mit Leidenschaft, Ehrgeiz und gutem Beispiel voran“, so der Offensivmann. „Außerdem versuche ich, den Spaß am Fußball immer in den Vordergrund zu stellen. Wenn jeder mit Freude und Überzeugung spielt, überträgt sich das automatisch auf die gesamte Mannschaft.“ Diese Einstellung scheint auch im Team Anklang zu finden. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist nach dem erfolgreichen Oktober deutlich gewachsen – die Spieler treten geschlossener auf und zeigen, dass sie in der Liga eine wichtige Rolle spielen wollen.

Top 3 als Ziel – aber der Weg zählt

Dass der SV Schmölln über eine hohe Qualität verfügt, steht für Lochmann außer Frage: „Das stimmt absolut – qualitativ sind wir sehr gut aufgestellt und schlagen uns in der Regel meist selbst. Als Zielstellung würde ich persönlich einen Platz unter den Top 3 anstreben.“ Dennoch bleibe das große Ganze wichtiger: „Mir geht es vor allem darum, dass wir wieder souveräner auftreten und unsere Spiele konsequent gewinnen. Wenn uns das gelingt, kommt der Tabellenplatz von selbst.“ Mit dieser klaren Marschroute will Schmölln sich weiter oben festsetzen und das Leistungsvermögen, das im Kader steckt, konstant auf den Platz bringen.

„Neustadt ist spielerisch veranlagt – das liegt uns“

Am Wochenende wartet mit Neustadt/Orla II ein Aufsteiger, der bislang eine wechselhafte Saison spielt. Trotzdem warnt Lochmann vor voreiligen Schlüssen: „Ich kenne den Gegner nicht genauer und kann ihn deshalb nur schwer einschätzen. Neustadt spielt bisher scheinbar auch eine eher weniger konstante Saison. Ich denke, sie werden generell eine spielerisch veranlagte Mannschaft sein – das liegt uns meist besser.“ Für den SV Schmölln soll es daher keinen Zweifel geben: Mit einer konzentrierten Leistung, der nötigen Geduld und einem geschlossenen Auftritt sollen die nächsten drei Punkte eingefahren werden. „Ich bin guter Dinge, dass wir zu Hause den nächsten Heimsieg einfahren“, so Lochmann abschließend.