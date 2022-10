Die WM in Katar wird vielerorts sehr kontrovers besprochen. – Foto: Nicole Seidl

Mit Spaß über Verantwortung nachdenken Neuss: Im "Sport im Dialog" wurde unter anderem die Austragung der Weltmeisterschaft in Katar thematisiert.

Mit seiner Veranstaltungsreihe „Sport im Dialog“ versucht der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) aktuelle Themen aufzugreifen, die in den Vereinen und der Gesellschaft insgesamt diskutiert werden. Zur Hochzeit der Corona-Pandemie war es beispielsweise darum gegangen, welche Rolle E-Sports bei jungen Menschen spielen und wie Vereine eventuell von diesem Boom profitieren könnten. Dieses Mal war es passend, dass bei der jüngsten Auflage im Dormagener Sportinternat Knechtsteden zum Thema „Sport in seiner gesellschaftlichen Verantwortung“ als Ausgangspunkt der Gesprächsrunde die im November und Dezember in Katar stattfindende Fußball-WM stand.

Je näher sie kommt, desto mehr wird darüber gestritten, wie sinnvoll die Vergabe in den Wüstenstaat war und ob der Sport dazu beitragen könnte, die Verhältnisse im Land zu verbessern. Im Kern der Veranstaltung in Knechtsteden ging es um die gesellschaftliche Verantwortung des Sports im Allgemeinen und dessen Handlungsfelder sowie den Transfer vom Profisport auf den organisierten Breitensport. Ziel der Veranstaltung war es zu vermitteln, dass es Spaß machen kann über Verantwortung nachzudenken. Dabei ging es weniger darum, mit dem Finger auf die großen Player zu zeigen, sondern selbstkritisch zu sein und eigenes Handeln zu reflektieren. Gleichzeitig sollten Denkanstöße und Handlungsempfehlungen für die Vereinsarbeit gegeben werden. „Das spannende ist, dass viele Themenfelder, die uns beschäftigen, eine Schnittmenge haben. Hier liegt unsere Aufgabe im Verband, nämlich eine Haltung zu entwickeln, zu vermitteln und eine gewisse Weltoffenheit zu leben. Grundsätzlich geht es darum, im Verein nicht jedes einzelne Thema zu zerreden, sondern eine Kultur der Aufmerksamkeit zu schaffen. Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen zu vermitteln, dass sie in ihrem Sportverein aktiv werden und Demokratie aktiv gestalten können“, sagte KSB-Geschäftsführer Hergen Fröhlich. „Am Ende des Tages gibt es mehr Chancen als Probleme.“