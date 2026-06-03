Mit spannenden Testspielen: Sommerfahrplan der SG Sonnenhof

Die SG Sonnenhof Großaspach startet am Donnerstag, den 25. Juni 2026 mit einer Leistungsdiagnostik an der WIRmachenDRUCK Arena um 15 Uhr in die Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit 2026/27 in der 3. Liga. In mindestens sechs Testspielen, einem Blitzturnier sowie zahlreichen Trainingseinheiten macht sich der Doublesieger von 2025 und 2026 fit, ehe am Wochenende 08.08.-09.08. der erste Spieltag in der 3. Liga ansteht. Zuvor findet aber bereits am Wochenende 01.08- 02.08. die zweite Runde im wfv-Pokal statt (Auslosung noch nicht terminiert).
Die fixen Termine im Überblick:
Trainingsauftakt
Donnerstag, 25.06. um 15 Uhr (Leistungsdiagnostik)
Testspiel Nr.1
Samstag, 04.07. um 14 Uhr vs. SGV Freiberg Fußball (Spielort noch offen)
Testspiel Nr.2
Mittwoch, 08.07. um 18.30 Uhr vs. vs. 1. CfR Pforzheim (in Waiblingen)
Testspiel Nr.3
Samstag, 11.07. um 14 Uhr vs. FSV 08 Bietigheim-Bissingen (in Bissingen)
Mey Generalbau Cup
Sonntag, 12.07. Blitzturnier mit der TSG Balingen, der U21 des VfB Stuttgart und dem FC 08 Villingen (in Balingen)
Testspiel Nr. 4
Samstag, 18.07. um 14 Uhr vs. TSG Hoffenheim II (in Gommersdorf)
Testspiel Nr. 5
Dienstag, 21.07. um 18.30 Uhr vs. VfR Aalen (in Aalen)
Testspiel Nr. 6
Samstag, 25.07. vs. SV Darmstadt 98 (in Bad Wörishofen, Uhrzeit noch offen)
wfv-Pokal | 2. Runde
Samstag, 01.08.-Sonntag, 02.08. (Auslosung noch nicht terminiert)
3. Liga | 1. SpT
Samstag, 08.08.-Sonntag, 09.08 (Terminierung erfolgt Mitte Juli)
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