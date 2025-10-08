Mit sofortiger Wirkung: Veritas trennt sich vom Cheftrainer

Seit 2024 steht Patrick Rossa als Trainer an der Seitenlinie vom SFC Veritas. Er konnte den Abstieg im selben Jahr in die Kreisliga-A nicht verhindern. Ein Jahr später spielen die Spandauer wieder in der Bezirksliga. Nun gehen der 40-jährige Coach und der Verein getrennte Wege. Vorstand (2.Vorsitzender) Mehmet Aydin gegenüber FuPa Berlin:

Der SFC Veritas steht auf einem ordentlichen Platz sechs als Aufstieger. Hält Tuchfühlung zur Spitze (3 Punkte) GW Neukölln. Und nun das Aus. Am Sonntag besiegen sie den Grünauer BC mit 2:1. Hier geht es zur Galerie und zum Bericht

"Wegen internen Differenzen werden Deniz Özkan und ich interimsweise das Team in den nächsten Begegnungen als Spielertrainer coachen. Patrick und der Verein trennen sich im Guten"

Spandau setzt sich in einem umkämpften Duell gegen den Grünauer BC durch. Nach torloser erster Hälfte bringt Ghasemi-Nobakht die Gastgeber in Führung. Zwar gleicht Manig für Grünau aus, doch Aydin erzielt kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer. Veritas rückt mit 13 Punkten ins obere Tabellendrittel.

