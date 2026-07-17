"Mit sofortiger Wirkung": Ex-Bezirksligist und Trainer trennen sich

– Foto: Peter Harich

Der AC Catania Kirchheim aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinen Trainern der ersten Mannschaft, Antonio Potenza und Michele Latte. Das gab der Vorstand des Vereins in einer Mitteilung bekannt. Die Entscheidung wurde den betroffenen Trainern sowie der Mannschaft bereits mitgeteilt. Über die Neubesetzung der Trainerposition will der Verein zeitnah informiere

Potenza hatte das Traineramt in Kirchheim in der vergangenen Saison übernommen. Der 41-Jährige war dem AC Catania zuvor bereits als Spieler verbunden und stand seit 2022 für den Verein auf dem Platz. In seiner erfassten Spielerbilanz kommt er auf 156 Spiele, acht Tore und 17 Vorlagen. Für Catania absolvierte er Einsätze in der Kreisliga A2, der Bezirksliga Neckar/Fils und der zweiten Mannschaft. Zuvor war er unter anderem für Plieningen und Sielmingen aktiv.

Auch Latte kam in der vergangenen Saison ins Trainerteam. Der 35-Jährige war zuvor bereits als spielender Co-Trainer beim TSV Weilheim/Teck tätig und bringt ebenfalls reichlich Erfahrung mit. Seine Spielerbilanz weist 199 Spiele, 87 Tore und 54 Vorlagen aus. Für den AC Catania war er in mehreren Spielzeiten ein wichtiger Offensivspieler. In der Saison 2025/26 erzielte er in der Kreisliga A2 in 23 Spielen zwölf Tore und bereitete 21 Treffer vor. Weitere Stationen waren unter anderem Weilheim/Teck und Oberensingen, wo er auch Landesliga-Erfahrung sammelte.