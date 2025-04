Mit sofortiger Wirkung: BV Altenessen erklärt Rückzug aus Kreisliga B

Personalprobleme bei Altenessen

"Die 1. Mannschaft sollte anfangs gar nicht in der Kreisliga B antreten, da der Kader aus der vorherigen Saison nicht mehr vorhanden war. Damit die Mannschaft nicht zwangsabsteigt aus der Kreisliga B, haben wir als Dritte Mannschaft damals entschieden die Erste Mannschaft zu übernehmen. Daher bin ich stolz auf die Mannschaft, da wir in der letzten Saison vorletzter in der Kreisliga C wurden und nichtsdestoweniger in vielen Spielen in der Kreisliga B gut mithalten konnten", erzählte der Übungsleiter. Somit hatte seine Truppe von Beginn an eine Mammutsaufgabe zu bewältigen. Am Ende holte sie zehn Punkte aus 23 Begegnungen - hatte durch einen geringen Abstand von nur vier Punkten weiterhin die Möglichkeit auf den Klassenverbleib.