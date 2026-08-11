Mit Sinisa Kitic greift Italia Hilden in der Kreisliga A an

Italia Hilden im Fokus. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Das ging gerade noch einmal gut. Zum Abschluss seiner ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A landete der AC Italia Hilden auf Rang 14. Drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, der für den TSV Urdenbach, neben drei weiteren Klubs, den Abstieg in die Kreisliga B bedeutete. An der Zielsetzung für die am 16. August mit dem ersten Meisterschaftsspieltag beginnende Saison 2026/27 lassen die Verantwortlichen beim AC keinen Zweifel.

„In erster Linie geht es auch diesmal um den Klassenerhalt. Wir wollen es in kleinen Schritten besser machen als in der letzten Spielzeit und erst gar nicht in die Abstiegszone reinrutschen“, betont Sinisa Kitic, der Anfang Juli den aus privaten Gründen aufhörenden Thomas Priebke ablöste und weiterhin den bisherigen Co-Trainer Patrick Loewenau an seiner Seite weiß.

Der Kontakt zu seinem ehemaligen Klub riss indes nie ab. „Mit unserem Vorsitzenden Mario Tassone und Geschäftsführer Giovanni Parisi spielte ich zusammen in der ersten Mannschaft, dazu kenne ich schon ewig Betreuer Ilario Scuteri. Das alles verbindet.“ Jetzt nimmt Kitic mit großem Engagement seine zweite Amtsperiode in Angriff.

Der neue Coach kennt sich beim AC bestens aus, war bis Jahresende 2014 viele Jahre als Spieler und Trainer an der Schützenstraße tätig. Der jetzt 52-Jährige trat dann aus privaten und gesundheitlichen Gründen kürzer, um später von 2023 bis 2025 noch einmal als Co-Trainer bei den A-Junioren des Oberligisten 1. FC Monheim zu arbeiten.

„Wir haben einen ausgewogen besetzten Kader, mit erfahrenen und einigen jungen, talentierten Leuten. Jetzt gilt es, die fünf Zugänge mit dem verbliebenen Stamm zu einer Einheit zu formen“, sagt der 52-Jährige und ergänzt: „Klar, dass wir uns zu Beginn der Zusammenarbeit erst kennenlernen mussten. Ich musste mir zunächst einmal ein Bild über die Leistungsstärke des Kaders machen. Auch deshalb haben wir neun Testspiele abgeschlossen. Trotz Urlaubszeit und einiger kleiner Verletzungen hatten wir eine ordentliche Vorbereitung. Wir wissen aber, dass wir vom Start weg fokussiert sein müssen, schließlich treffen wir an den ersten Spieltagen gleich auf die beiden Bezirksliga-Absteiger CfR Links und Rhenania Hochdahl sowie am 30. August auf Aufsteiger MSV Hilden.“

Die Zugänge, das sind Bleron Arifi (Angreifer, zuletzt 1. FC Monheim II), die vom Nachbarn MSV Hilden gewechselten Mittelfeldspieler Abderrahim Tadlaoui und Alexandre Zyryanov sowie die Abwehrspieler Ömer Bayram (Hilden 05/06) und David Schulte (DJK Neuss-Gnadental II).

AC Italia Hilden zieht an die Furtwängler Straße

Nicht nur Spieler gilt es beim AC Italia zu integrieren. Neuland ist auch die Spielstätte. Nicht mehr, wie viele Jahre zuvor, der Sportplatz an der Schützenstraße, sondern die Sportplatzanlage an der Furtwängler Straße wird die neue sportliche Heimat des Klubs. Für wie lange, bleibt Stand heute noch offen. Fakt ist, dass der dortige SV Hilden-Nord über keine aktive Seniorenmannschaft verfügt, demnach Platz- und Zeitkapazitäten frei sind.

„Mit dieser Regelung können wir gut leben. Wir haben bessere Trainings- und Spielmöglichkeiten, die Infrastruktur mit dem Vereinsheim stimmt. Dadurch ist es auch möglich, ein intensiveres Vereinsleben zu pflegen“, kann der 1. Vorsitzende des AC Italia, Tassone, dem Ortswechsel viel Positives abgewinnen.

Zu den Erwartungen an die neue Saison sagt Tassone: „Wir haben einen ausgewogen besetzten Kader zusammengestellt. Haben dazu einen Trainer, der die Abläufe bei uns aus der Vergangenheit weitgehend kennt. Sinisa wird aufgrund seiner Kompetenz als Trainer und seiner guten Kommunikation, auch außerhalb des Platzes, geschätzt. Bei den neuen Spielern war uns wichtig, dass sie charakterlich passen und uns sportlich weiterbringen, damit sie auch den Kampf um die Stammplätze mehr als bisher anheizen.“

Was der 1. Vorsitzende auch meint: „Wir wollen im Rahmen unserer sportlichen Möglichkeiten eine solide Saison spielen und hoffen, dass die Mannschaft und das Trainerteam das Maximale für uns als Verein herausholen. Obwohl, auch das zweite Kreisliga-A-Jahr wird sicher eine Herausforderung.“