„Mit Siegen kommt die Lockerheit“: Ansorge und der 1. FC finden langsam zueinander

Markus Ansorge und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen finden langsam zueinander. Gegen Wacker München gelang der erste Dreier der Saison.

Aussagekräftig ist der vierte Spieltag einer Saison nicht. Teams müssen sich noch finden, Trainer ihre Systeme erst entwickeln. Entscheidungen über Titel und Abstieg fallen freilich erst Anfang Mai. Und dennoch musste man am Samstag nur mal die innigen Umarmungen der Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen beobachten, um festzustellen, dass dieser 1:0-Sieg gegen Wacker München etwas Besonderes war.

Der Mann für den entscheidenden Moment war wieder einmal Jonas Schrimpf. Bereits gegen den SV Aubing hatte er mit seinem linken Zauberfüßchen einen Punkt gerettet. Nun ließ er einen weiteren Augenschmaus folgen: Von rechts drang er in den Strafraum ein und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck. „Das hat er überragend gemacht. Er ist super drauf im Moment“, lobt Trainer Markus Ansorge. Der aktuelle Torjäger der Werdenfelser – drei Tore in vier Begegnungen – gibt sich bescheiden und verweist lieber auf die Neulinge im Team. „Der Sieg hat mich vor allem für die Jungen gefreut. Patrik und Pfeffi (Anm. der Red. Cerovecki und Lucas Pfefferle), die mit viel Vorschusslorbeeren gekommen sind und ein richtig starkes Spiel gemacht haben.“

Ansorge stellt gegen Wacker München auf eine Viererkette um und blieb ohne Gegentor

Dass den Spielern mit diesem Dreier reihenweise Steine von den Herzen gepurzelt sind, war ihnen anzusehen. Zunächst standen sich zwei Teams gegenüber, die darauf bedacht waren, ja nicht den ersten Fehler zu begehen. Nur ein Punkt aus drei Partien, inklusive einer 1:5-Klatsche gegen die Unterhachinger Reserve: Das nagte an den Garmisch-Partenkirchnern. „Die Niederlage hat ganz schön wehgetan“, bestätigt Schrimpf. „Jeder hatte immer gemeint, wir sind auf einem guten Weg. Da fühlte sich das 1:5 nicht gut an.“ Um seiner Truppe Sicherheit einzuverleiben, stellte Ansorge auf eine Vierkette um. Das half. Nach zehn Gegentreffern ließ der 1. FC kaum eine Chance zu, nur zweimal musste Keeper David Salcher eingreifen.

Der erste wichtige Schritt ist damit getan. Ansorge weiß: „Mit Siegen kommt die Lockerheit.“ Wie eine Mannschaft sich verhält, wenn genau diese Coolness fehlt, zeigte hingegen der Gegner. Er war mehr mit Schiedsrichter Fridolin Hiefner beschäftigt als mit dem Ball. Severin Buchta brachten diese Äußerungen eine Zeitstrafe ein, was den 28-Jährigen endgültig auf die Palme brachte. Wutentbrannt schleuderte der Ex-Spieler von 1860 München II sowie Türkgücü München seine Fußballschuhe durch die Luft und über einen drei Meter hohen Zaun. Während Wackers Betreuer mithilfe einer Leiter sich auf die Suche nach den Tretern machten, entgleisten die verbliebenen Kicker weiter. Die Bilanz bei Schlusspfiff: eine Rote Karte, eine Gelb-Rote sowie eine weitere Zeitstrafe.

Ansorge sitzt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen fest im Sattel

Ganz anders die Lage bei den Werdenfelsern. Die ließen sich weder auf dem Platz noch abseits davon aus der Ruhe bringen. Am Freitag hatte Ansorge eine Nachricht an den Vorstand geschickt, wie fest er denn bei einer Niederlage noch im Sattel säße. Sofort bekam er die beruhigende Rückmeldung, dass er sich um seinen Job keine Sorgen machen müsse. Keine Selbstverständlichkeit: Beim SC Oberweikertshofen in der Südwest-Staffel hatten sie schon zu diesem Zeitpunkt den Ex-Murnauer Sven Teichmann nach drei Pleiten vor die Tür gesetzt. „Ich weiß, die Jungs und der Vorstand stehen hinter mir und meiner Art. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen.“

Dann widmete sich Ansorge wieder dem, was wirklich zählt. Ein Nachwuchsfußballer des 1. FC stürmte auf ihn zu und fragte nach einem Autogramm. Dem Wunsch wurde der Coach freilich mit einem Lächeln gerecht. „Und wenn du groß bist, dann trainiere ich dich“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Ja, in Garmisch-Partenkirchen ist die Lockerheit zurückgekehrt.