Mit Siegen in das freie Osterwochenende?

TuS Langerwehe hat gegen Frechen ein schweres Spiel vor sich. – Foto: Manfred Heyne

Die Vertreter des Fußballkreises Düren gehen am 21. Spieltag der Bezirksliga als Favoriten in ihre Partien. Während Langerwehe auf Frechen II trifft, kämpft der TSV Düren gegen den SC Wißkirchen um wichtige Punkte.

An Spieltag 21 der Fußball-Bezirksliga Staffel drei gehen tabellarisch gesehen alle Vertreter des Fußballkreises Düren minimum als leichter Favorit in die jeweilige Partie. Der TuS Langerwehe hat mit der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Frechen den dicksten Brocken vor der Brust. In der Partie Sechster gegen Achter treffen zwei Teams aus dem Mittelfeld aufeinander, die in dieser Saison gezeigt haben, dass sie jede Mannschaft ärgern können. Frechen hatte zum Rückrundenauftakt schon einige Kaliber vor der Brust und ziemlich respektable Ergebnisse erzielt. Gegen Tabellenführer Fliesteden gab es einen Punktgewinn und in der vergangenen Woche gegen Hilal-Maroc-Bergheim einen Sieg zu verzeichnen. Der TuS wird es mit einer spielerisch starken Mannschaft zu tun bekommen, muss sich aber nicht verstecken. Bei Coach Tim Krumpen kommen drei gesperrte Akteure wieder zurück. Zwischen diesen beiden Teams liegt auf Rang sechs die SG Türkischer SV Düren. Mit 30 Zählern liegen sie ein wenig im Niemandsland der Tabelle. 14 Punkte Rückstand zu Tabellenplatz zwei, aber auch 14 Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsrang – es scheint, als ginge es für das Team von Trainer Mahmut Temür frühzeitig um die goldene Ananas. Immer wieder sonntags tritt beim TSV Düren das Problem auf, dass zu viele Gegentore geschluckt werden. 19 Gegentreffer in fünf Spielen sind deutlich zu viele. Nun trifft man am Sonntag auf den SC Wißkirchen, der akut abstiegsgefährdet ist. Der Tabellenvorletzte benötigt unbedingt Zähler, um weiterhin in der Klasse zu bleiben. Der TSV wird aufgrund des Ergebnisses der Vorwoche gewarnt sein, denn da stürzte Wißkirchen den bisherigen Tabellenführer aus Horrem.

Gewarnt sollte aktuell jeder Gegner vor Alemannia Lendersdorf sein. Zehn von möglichen 15 Rückrundenzählern konnte das Team von Christopher Kall einfahren. So soll es gerne in der Auswärtspartie bei Blau-Weiß Kerpen weitergehen, um den Abstand von sieben Zählern zum ersten Nichtabstiegsplatz weiter zu vergrößern. Kerpen, Tabellendreizehnter, sucht noch nach der Form. In der Rückrunde konnten die Blau-Weißen noch keinen Punkt holen. Für die Alemannia könnte es ein Kampfspiel geben, denn die Partie wird vermutlich auf Asche ausgetragen werden. Ein Auswärtssieg wäre ein gutes Zeichen für eine weitere Bezirksligasaison. Für die kommende Spielzeit hat man in dieser Woche bereits einen wichtigen Transfer getätigt. Philipp Welter, Ex-Kapitän der U-23 des 1. FC Düren, der sich aktuell in der Landesliga mit Viktoria Arnoldsweiler im Aufstiegsrennen befindet, wechselt im Sommer nach Lendersdorf und wird dort gemeinsam mit seinem Bruder Fabian auflaufen. Vielleicht trifft er dann auf Birkesdorf, es sei denn, die Viktoria verlässt die Klasse noch nach oben. Die Rolle des Jägers verkörpert die Mannschaft von Coach Marius Schinke sehr gut und ist mittlerweile auf Rang vier hochgeklettert. Da die ersten beiden Mannschaften – Horrem und Fliesteden – aufeinandertreffen, rückt Birkesdorf bei einem eigenen Sieg automatisch oben noch näher heran. Dafür muss aber das eigene Ergebnis zuerst einmal stimmen. Die Auswärtspartie bei Schwarz-Weiß Nierfeld birgt Gefahr. Auf dem ziemlich kleinen Kunstrasenplatz kann jeder Einwurf in der gegnerischen Hälfte zur Großchance werden. Wichtig wird es sein, besser als in der Vorwoche zu agieren und mit Köpfchen zu spielen. Das Ergebnis stimmte, aber bei der Art und Weise sah Schinke Verbesserungspotenzial. Alle vier Dürener Vertreter wollen mit einem guten Gefühl und voller Punkteausbeute in das freie Osterwochenende gehen.