Mit Sieg über Speyer weiter nach vorne 1.FC Saarbrücken: A-Junioren setzen sich gegen Vorderpfälzer durch

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben den FC Speyer 09 am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld durch einen Doppelschlag innerhalb von drei Minuten mit 2:0 (2:0) bezwungen.

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Samstagabend den FC Speyer 09 mit 2:0 (2:0) bezwungen und sich auf den vierten Platz in der Tabelle vorgeschoben. Spielentscheidend waren die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte. Zunächst traf Tim Kloster in der 33. Minute zur Führung, Louis Kessler konnte bereits vier Minuten danach den Endstand festlegen. "Beide Teams hatten Chancen, wir haben zwei reingemacht, sie nicht. In der zweiten Hälfte waren wir besser, hätten höher gewinnen können. Doch auch so können wir zufrieden sein mit dem Abend", sagte FCS-U19-Trainer Tobias Eisel. Sein Team ist jetzt Vierter, der Fünfte SV Gonsenheim hat aber zwei Spiele weniger absolviert, liegt aber nur einen Punkt hinter den Malstattern. Am kommenden Sonntag geht die Reise zum FK Pirmasens.