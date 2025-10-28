Mit Sieg über Schlusslicht auf Relegationsplatz

Der 1. FC Schmelz machte mit dem 5:0 (4:0)-Heimsieg über Schlusslicht SG Scheiden/Mitlosheim deutlich, dass er den zweiten Platz erobern wollte und nun mit viel Selbstvertrauen ins Verfolgerduell am Sonntag beim SV Britten/Hausbach geht. Im Nachholspiel setzten sich die Platzherren schon in der ersten Halbzeit deutlich ab. Zunächst trafen die Gäste aus Losheim am See durch Fabian Lion selbst ins Netz (16.), dann verwandelte Maurice Schwarz einen umstrittenen Foulelfmeter (28.). Gäast-Trainer Dominik Meyer relativiert nach dem Spiel: "Das erste Tor machen wir uns selber rein, das zweite war ein Elfmeter, den man nicht hätte geben müssen und das dritte war ein Fernschuss, aus dem Spiel heraus haben sie kein Tor erzielt. Wenn diese unglücklichen Gegentore nricht fallen, gehen wir hier nicht mit fünf Gegentreffern runter. Das war zu hoch, meine Mannschaft hat nie aufgegeben und immer dagegen gehalten". Das schönste Tor des Abends erzielte Sezgin Bülcan in der 38. Minute mit einem Fernschuss. Jonas Albert traf in der 41. Minute zum 4:0-Pausenstand, Bülcan legte noch den fünften Treffer nach (71 ). "Wir werden am Sonntag nit dem gleichen Kader das Spiel gegen TuS Bchelbach bestreiten, wir haben drei Punkte Rückstand zum Vorletzten, die könnten wir am Sonntag aufholen", ergänzte Meyer.

Der 1. FC Schmelz spielt am Sonntag um 14.30 Uhr in Britten beim Vierten SV Britten/Hausbach. Die SG Scheiden/Mitlosheim ist gleichzeitig bei TuS Michelbach zu Gast